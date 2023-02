Naples: Victor Osimhen comparé à Ronaldo et Ronaldinho

L’ancien footballeur et entraîneur brésilien Faustinho Jarbas est enthousiasmé par la forme actuelle de Victor Osimhen à Naples tout en remerciant l’entraîneur Luciano Spalletti pour les progrès réalisés par le Nigérian.

Victor Osimhen reste le meilleur buteur de la Serie A italienne avec 14 buts en 16 matches sous les couleurs de Naples, seul en-tête du classement avec 53 points en 20 matches. Des statistiques impressionnantes saluées par l’ancien entraîneur brésilien, Faustinho Jarbas, qui a dressé des louanges à l’attaquant des Partenopei pour sa performance.

« Osimhen est allé à l’université et a appris en trois mois ce que les autres apprennent en années. Il a eu la chance d’avoir Spalletti qui ne se lasse pas d’enseigner le football mais ce n’est pas à tout le monde d’avoir l’humilité et l’envie de s’améliorer chaque jour« , a déclaré l’ancienne gloire auriverde à propos du buteur nigérian.

L’ancienne star de Naples a cependant conseillé le joueur des Super Eagles de ne pas se contenter de ses prouesses actuelles: « Il (Osimhen) en a encore, notamment sur le plan technique, pour participer aux manœuvres, mais maintenant, par exemple, il est très fort dans la surface, sur les centres, et dans les mouvements. Pensez au but contre la Roma : je n’ai vu que Pelé marquer des buts comme ça. Le Nigérian a fait un dribble dans la surface et une volée pourtant à deux pas de la petite surface. Dans cette configuration, seul Pelé a fait mieux avec plus de technique et de magie« .

De son côté, Sabatino Durante, un des plus grands experts du football sud-américain, a déclaré qu’Osimhen pouvait encore s’améliorer. « Osimhen a marqué un but extraordinaire contre la Roma, mais laissons Romario, Ronaldinho et Ronaldo seuls, trois champions qui ont marqué l’histoire du football. Osimhen peut encore grandir : il l’a déjà fait d’un point de vue personnel. Il a fait un but magnifique, mais laissons les comparaisons tranquilles. C’est toujours difficile de les faire, donc honnêtement, je les éviterais », a déclaré Durante.

La star de la Juventus, Federico Chiesa, a également commenté la forme actuelle du canonnier napolitain et son association avec Kvaratskhelia qui donne des maux de têtes aux défenseurs. « Le couple Osi-Kvara est l’un des plus forts de la Serie A, ils sont tous les deux en pleine forme et surtout, ils ont trouvé l’harmonie en jouant ensemble depuis le début de la saison« , a déclaré Chiesa à La Gazzetta dello Sport.