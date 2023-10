Naples veut être « indemnisé » pour la blessure de Victor Osimhen en sélection

-Publicité-

Dans des propos rapportés par Calciomercato, Aurelio De Laurentiis a fait le tour d’horizon de l’actualité concernant Victor Osimhen. Et le président de Naples a réclamé une indemnité pour l’indisponibilité de son attaquant, blessé avec le Nigéria lors de la trêve internationale.

Les relations entre Victor Osimhen et Naples sont tendues, en particulier en ce qui concerne la prolongation de son contrat au-delà de juin 2025. Le président De Laurentiis perçoit un changement soudain d’attitude de la part de son joueur. « Je n’ai jamais été mécontent lorsqu’il s’agit d’Osimhen, mais il faut être deux pour danser le tango. Je reste le même, si son humeur a changé, je ne peux pas y faire grand-chose. Si après une poignée de main les choses changent, c’est décevant, on en tient compte, mais la vie continue », a confié le boss des Partenopei, rapporté par Calciomercato.

De Laurentiis envisage de vendre Osimhen, une stratégie similaire à celle qu’il a employé avec l’international sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a refusé de prolonger pour des raisons financières. « Nous avons de bonnes relations avec lui, le contrat court jusqu’en 2025, donc il y a du temps. N’oubliez pas que j’ai vendu Koulibaly à la dernière minute », souligne le dirigeant napolitain.

Pour compliquer davantage la situation, Osimhen est actuellement blessé, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins quatre semaines. Il s’agit de l’une des nombreuses blessures contractées par l’avant-centre nigérian en sélection, ce qui suscite de la frustration à Naples.

De Laurentiis lui, n’a pas hésité à exprimer son mécontentement quant aux coûts liés aux convocations en sélection. « Depuis 2013, nous avons reçu un total d’environ 4 millions d’euros de remboursement pour la participation de nos joueurs aux matchs internationaux, même s’il y avait toujours au moins 10 joueurs convoqués. Ce n’est pas bien », déplore-t-il.

La demande lunaire de De Laurentiis pour les joueurs appelés en sélection

Il propose une solution en suggérant que seuls les joueurs âgés de 22 ans maximum devraient être convoqués en sélection, afin de garantir une meilleure expérience et une plus grande visibilité. De plus, il estime que les clubs devraient avoir le droit de décider de libérer ou non leurs joueurs, en particulier pour les matchs amicaux. Il insiste sur l’idée que si un club a dépensé 50 millions d’euros pour un joueur et qu’il revient blessé, la fédération devrait indemniser le club en couvrant le coût de chaque jour d’absence.

« Les joueurs de 32 ans ne devraient pas jouer en équipe nationale, et ceux de 28 ans ne devraient pas non plus jouer. Il devrait être laissé au club de décider d’envoyer ou non un joueur appelé en équipe nationale. Si j’ai payé 50 millions et que le joueur se blesse, les sélections devraient indemniser le club pour le coût« , a-t-il lancé.

À titre d’exemple, il mentionne la récente blessure de Neymar Jr, l’attaquant d’Al-Hilal, qui s’est gravement blessé aux ligaments du genou en jouant pour le Brésil cette semaine. Un gros coup dur pour le club saoudien qui sera privé de son attaquant pour le reste de la saison.