Naples-Liverpool: Luciano Spalletti serein pour Victor Osimhen malgré sa blessure

Malgré les soucis de blessure de son attaquant, l’entraineur de Naples, Luciano Spalletti, a exprimé son optimisme quant à la forme physique de Victor Osimhen pour le match de ce mercredi soir face à Liverpool en Ligue des champions.

C’est la grosse interrogation qui se murmure sur les lèvres en Italie. Victor Osimhen sera-t-il opérationnel pour la réception de Liverpool ce mercredi soir en Ligue des champions? Le club de Napoli de l’attaquant nigérian accueille en effet les Reds ce soir dans le cadre de la première journée du groupe A. Fer de lance des Partenopei, le joueur des Super Eagles s’est blessé le weekend dernier lors de la victoire face à la Lazio et sa présence sur la pelouse napolitaine ce soir est incertaine.

Mais l’entraineur des Azzurri, Luciano Spalletti, est confiant en ce que sa star foulera le stade Diego Maradona ce soir. « Il (Osimhen) a suivi un programme personnalisé aujourd’hui (mardi) et c’était positif. S’il réussit bien à l’entraînement demain, il pourrait participer », a déclaré Spalletti lors de la conférence de presse d’avant-match.

Sur le match de mercredi soir face aux finalistes malheureux de la dernière édition, le technicien italien pense que ses poulains ont de quoi contrecarrer les plans du club anglais. « Liverpool est une équipe dynamique, alternant entre l’attaque de la gauche et de la droite. Ils essaient de se mettre derrière vous et sont implacables avec leur pressing. Ils ne jouent pas un football à l’italienne, c’est certain ».

« En plus du côté tactique des choses, ils ont des individus incroyables qui sont excellents dans des situations individuelles. Il va falloir avoir beaucoup d’énergie et utiliser notre tête pour qu’ils ne nous fatiguent pas et pour que nous puissions jouer notre jeu ».

«Nous devrons accepter qu’à certains moments, ils seront au-dessus de nous, tout en reconnaissant toujours que nous serons capables de leur faire du mal. Ce n’est pas comme si nous devions jouer un football accrocheur, nous devons juste être efficaces et décisifs. Nous n’allons pas sur le terrain à la recherche d’applaudissements, nous voulons simplement jouer selon les normes de la Ligue des champions et marquer des points », a-t-il ajouté.

Les espoirs à surveiller en Ligue des champions cette saison

Pendant ce temps, Osimhen a été classé parmi les 10 jeunes joueurs à surveiller en Ligue des champions cette saison. Le coéquipier d’Osimhen à Naples, Khvicha Kvaratskhelia, figure également parmi les merveilles. Surnommé « Kvaradona », il a été nommé joueur du mois de Serie A après trois buts et une passe décisive lors de son premier mois à Naples.

Selon Sportsmail, les autres joueurs répertoriés pour briller dans l’UCL incluent le prodige du RB Salzbourg Benjamin Sesko, l’ailier du Shakhtar Donestk Mudryk, la signature estivale de 32,5 millions de livres sterling du Borussia Dortmund Karim Adeyemi, Rafael Leao de l’AC Milan, Aurélien Tchouameni du Real Madrid, Fabio Miretti de la Juventus et Evanilson, l’attaquant brésilien de Porto.