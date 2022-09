Naples-Liverpool : les compos officielles avec Salah et Osimhen

Liverpool se déplace à Naples ce mercredi, pour la suite de la première journée de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La première journée de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir, avec notamment le choc du groupe D entre Naples et Liverpool au Diego Armando Maradona. Une confrontation qui promet entre deux équipes qui soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison en championnat. L’occasion rêvée pour l’un ou l’autre de ces deux clubs de se redonner de la confiance avec une victoire.

Pour cette rencontre, Luciano Spalletti a organisé son équipe en 4-3-3 avec le Nigérian Victor Oshimen en pointe. Du côté des Reds, Jürgen Klopp a laissé Darwin Nunez sur le banc et a opté pour une attaque plus complémentaire avec Luis Diaz, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Les compos officielles

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera – Zielinski, Lobotka, Anguissa – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Elliott, Fabinho, Milner – Salah, Firmino, Diaz