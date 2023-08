Naples: les négociations pour la prolongation de Victor Osimhen patinent

Alors que Victor Osimhen avait déjà conclu un accord avec Naples pour prolonger son séjour avec le club italien sur plusieurs saisons, les pourparlers ne progressent pas aussi rapidement que prévu.

En début de semaine, Roberto Calenda, l’agent de Victor Osimhen, s’est rendu à Naples pour rencontrer les dirigeants du joueur. Lors de ces entretiens, certains détails importants ont été retenus, notamment le nouveau salaire de l’attaquant et la durée du contrat à venir. Cependant, les discussions n’ont pas encore abouti à un accord final, car des questions concernant la valeur marchande et les droits d’image du buteur nigérian doivent encore être résolues.

Selon les informations relayées par Tuttomercatoweb, les pourparlers avancent, mais aucun accord définitif n’a été conclu pour le moment. De plus, on apprend que Roberto Calenda a quitté Naples et n’est plus sur place pour poursuivre les négociations. Cela signifie que les discussions sont momentanément suspendues et devront attendre une prochaine rencontre.

Malgré ces retards, le club de Naples reste confiant quant à la finalisation de l’accord. En effet, le feu vert aurait déjà été donné par le joueur lui-même, ce qui signifie que Victor Osimhen aurait accepté de renouveler son contrat avec Naples. La détermination des deux parties à parvenir à un accord témoigne de l’importance de ce dossier pour le club et pour le joueur, et il est probable que les négociations reprennent bientôt pour sceller définitivement leur relation.

