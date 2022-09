Naples: le verdict est tombé pour Victor Osimhen

Le Napoli a confirmé la blessure de son attaquant nigérian, Victor Osimhen, qui souffre d’une lésion au deuxième degré du biceps fémoral droit. Le buteur des Partenopei sera éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines.

Aligné malgré son handicap physique lors de la large victoire de Naples face à Liverpool (4-1) en Ligue des champions, mercredi dernier, Victor Osimhen va devoir passer plusieurs semaines loin des terrains. Contraint de quitter le stade Diego Armando Maradona avant la fin de la rencontre face aux Reds, l’attaquant nigérian souffre d’une grosse blessure musculaire.

Dans un communiqué publié vendredi sur son site officiel, le club napolitain a dévoilé la nature de la blessure de son buteur. « Comme prévu, Victor Osimhen a subi ce matin des tests de diagnostic qui ont révélé une blessure au deuxième degré à l’ischio-jambier droit. L’attaquant bleu avait déjà commencé à effectuer des thérapies hier. », lit-on dans un communiqué officiel de l’équipe de Serie A.

Les Partenopei n’ont pas indiqué la durée d’indisponibilité de l’attaquant des Super Eagles, mais selon Calciomercato.com, le joueur pourrait rester inactif jusqu’à cinq semaines. Déjà out pour la réception de Spezia ce samedi à l’occasion de la sixième journée de Serie A, l’avant-centre de 23 ans devrait donc manquer également la deuxième journée de Ligue des champions face aux Rangers et le choc de la septième journée du championnat italien contre l’AC Milan. Sa présence en sélection nigériane pour les matchs amicaux de la trêve internationale de ce mois de septembre contre le Portugal et face à l’Algérie est également incertaine.