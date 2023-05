Naples: le Real Madrid pense aussi à Victor Osimhen

-Publicité-

Courtisé en Angleterre, par Manchester United et Chelsea, Victor Osimhen pourrait également atterrir en Espagne, chez le géant Real Madrid qui n’est pas non plus indifférent aux performances du buteur nigérian en Italie.

Le Real Madrid envisage de trouver rapidement le successeur de Karim Benzema, étant donné son âge avancé. A cet effet, plusieurs noms ont été cités, parmi lesquels celui de Victor Osimhen. Avec 28 buts en 36 matchs cette saison, le joueur originaire de Lagos a joué un rôle clé dans le succès de Naples en Serie A. Ses performances ont captivé l’attention du club madrilène, qui le considère comme une option offensive supplémentaire pour Carlo Ancelotti .

Cependant, l’avant-centre des Partenopei n’est pas une priorité pour les récents vainqueur de la Coupe du Roi. Autrement dit, le Real Madrid n’envisage pas de recruter Victor Osimhen dans un avenir proche. Il y a deux raisons à cela. Tout d’abord, sur la liste restreinte des attaquants convoités, le Nigérian occupe la troisième place, derrière Kylian Mbappé et Erling Haaland. Cela signifie qu’il n’est qu’une option envisageable.

- Publicité-

La deuxième raison concerne le désir de Victor Osimhen de jouer en Premier League. Dans plusieurs interviews, le Nigérian a répété à maintes reprises qu’il souhaite évoluer en Angleterre. Le Real Madrid doit prendre en compte ce détail, d’autant plus que le joueur est suivi par des cadors anglais. Il est donc nécessaire d’observer et d’analyser la situation avant d’entamer des négociations.

Articles similaires