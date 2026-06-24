Coupe CAF: l’ASPAC FC officiellement désigné pour représenter le Bénin

À la suite du retrait de Coton FC de la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF, l’ASPAC FC a été officiellement désigné pour occuper la place vacante. Le club portuaire, troisième du championnat 2025-2026, s’apprête à retrouver la scène continentale.

L’ASPAC FC disputera bien les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF 2026-2027. Le Comité Transitoire de Gestion de la Ligue de Football Professionnel du Bénin (CTG-LFPB) a officialisé la nouvelle dans un courrier adressé au club de Cotonou le 23 juin. Cette désignation intervient à la suite de la renonciation de Coton FC, vice-champion du Bénin, à participer à la compétition continentale. Conformément au principe du mérite sportif, l’instance dirigeante du championnat béninois a décidé d’attribuer la place laissée vacante au club classé immédiatement derrière l »écurie de Ouidah au terme de la saison 2025-2026.

Troisième du championnat, l’ASPAC FC hérite ainsi du précieux billet africain et devient le deuxième représentant béninois engagé dans les compétitions interclubs de la CAF pour l’exercice 2026-2027. Dans sa correspondance, le CTG-LFPB précise avoir informé la Fédération béninoise de football (FBF) de cette décision et l’avoir invitée à enregistrer l’ASPAC FC auprès de la Confédération africaine de football. Face aux délais particulièrement courts imposés pour les inscriptions, le club portuaire a été invité à entreprendre sans attendre les démarches administratives nécessaires auprès du secrétariat général de la FBF afin de finaliser son engagement sur la plateforme de la CAF.

L’instance a également rappelé à l’ASPAC FC l’obligation de satisfaire à l’ensemble des exigences réglementaires, financières, administratives, techniques et sportives requises pour participer à la compétition. Cette qualification constitue une opportunité majeure pour les Portuaires, qui auront l’occasion de défendre les couleurs du football béninois sur la scène continentale. Elle vient surtout récompenser une saison solide conclue sur le podium du championnat national.