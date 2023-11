Naples: John Obi Mikel conseille Chelsea à Victor Osimhen

-Publicité-

De moins en moins aimé à Naples, avec un fossé qui semble se créer entre l’attaquant nigérian et les supporters, Victor Osimhen pourrait quitter le club italien cet été. Et déjà, son compatriote John Obi Mikel milite pour une arrivée du Super Eagle à Chelsea.

Les relations entre Victor Osimhen et Naples sont tendues, en particulier en ce qui concerne la prolongation de son contrat au-delà de juin 2025. Le président De Laurentiis perçoit un changement soudain d’attitude de la part de son joueur.

« Je n’ai jamais été mécontent lorsqu’il s’agit d’Osimhen, mais il faut être deux pour danser le tango. Je reste le même, si son humeur a changé, je ne peux pas y faire grand-chose. Si après une poignée de main les choses changent, c’est décevant, on en tient compte, mais la vie continue », a récemment confié le boss des Partenopei, rapporté par Calciomercato.

En cas de départ, le buteur nigérian pourrait atterrir à Chelsea, en course avec notamment Chelsea et le Barça pour s’offrir les services du joueur de 24 ans. En tout cas, son compatriote et ancien milieu de terrain des Blues, John Obi Mikel, pousse déjà pour la signature de l’ex-Lillois chez les Londoniens.

« Il a la personnalité et l’arrogance. Quand il marche, on sent que quelqu’un vient d’entrer dans la pièce, et c’est ce que Didier (Drogba) avait. Il est assez proche de ce qu’était Didier et mon conseil est qu’il vienne à Chelsea», a-t-il confié dans des propos relayés par la page X de Chelsea France.

Victor Osimhen s’est forgé la réputation d’être l’un des attaquants les plus excitants d’Europe après avoir marqué 26 buts en 32 matches de championnat la saison dernière, permettant à Naples de remporter son premier titre de Serie A depuis 1990. Cette belle forme de l’ancien de Lille s’est poursuivie cette saison avec six buts en 10 matchs.