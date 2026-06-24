Coton FC renonce à la Coupe CAF, l’ASPAC en pole position pour représenter le Bénin

Malgré sa qualification acquise sur le terrain grâce à une deuxième place au championnat, Coton FC ne disputera pas la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le club de Ouidah a officialisé son retrait, invoquant la nécessité de restructurer son projet sportif. Une décision qui devrait ouvrir la voie à l’ASPAC FC.

Qualifié pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF après avoir terminé vice-champion du Bénin, Coton FC a créé la surprise en annonçant qu’il ne participera pas à la compétition continentale. Dans un communiqué publié par sa direction, le club de Ouidah explique avoir pris cette décision dans le cadre d’une réflexion stratégique visant à renforcer ses fondations sportives et organisationnelles. Les dirigeants souhaitent profiter de cette période pour procéder à une réévaluation de l’effectif, optimiser le fonctionnement du club et mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de ses ambitions à moyen et long terme.

Loin d’être un renoncement, ce choix est présenté comme une étape importante dans la construction d’un projet durable. La direction de Coton FC assure vouloir bâtir une équipe plus compétitive, capable de répondre aux exigences du football de haut niveau et de représenter dignement le Bénin sur la scène continentale lors de futures échéances. Le club a également tenu à remercier ses supporters, partenaires et tous les acteurs qui l’accompagnent au quotidien pour leur fidélité et leur soutien, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre son développement.

Ce retrait devrait avoir des conséquences directes sur la représentation béninoise en Coupe de la CAF. Sauf retournement de situation improbable, l’ASPAC FC, troisième du dernier championnat, devrait hériter du billet laissé vacant par Coton FC et accompagner le représentant béninois engagé sur la scène africaine la saison prochaine. Une opportunité inattendue pour le club portuaire, qui pourrait ainsi retrouver les joutes continentales et offrir au football béninois un deuxième ambassadeur dans cette compétition.