Namibie : le Heroes’ Day marque les 60 ans du début de la guerre d’indépendance

Le Heroes’ Day célébré mercredi 26 août 2026 en Namibie marque le 60e anniversaire du déclenchement de la guerre d’indépendance à Omugulugwombashe, point de départ de la lutte armée contre l’occupation sud-africaine. Ce jour férié national rend hommage aux personnes mortes dans le combat pour l’indépendance.

La date du 26 août renvoie au début des hostilités en 1966. La Namibie n’a accédé à l’indépendance que le 21 mars 1990, après plus de deux décennies de guerre et de négociations, ce qui donne à la commémoration de 2026 une portée particulière dans le calendrier national.

Le rendez-vous intervient aussi une semaine après une cérémonie organisée en Afrique du Sud, le 19 août, autour du rapatriement de deux prisonniers politiques namibiens et de restes humains ancestraux. Les autorités sud-africaines avaient présenté cette opération comme un geste de mémoire lié à l’histoire de la région.

Le 20 août, la remise officielle à la Namibie des restes des deux prisonniers politiques morts sur Robben Island et d’autres restes humains a été rapportée comme effective, quelques jours avant les cérémonies du Heroes’ Day.