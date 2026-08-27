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Namibie : Langer Heinrich porte ses revenus annuels à 304,3 millions de dollars

La mine d’uranium Langer Heinrich, exploitée par Paladin Energy en Namibie, a généré 304,3 millions de dollars de revenus sur l’exercice FY2026 clos le 30 juin 2026, soit une hausse de 71 % par rapport à FY2025.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Namibie : Langer Heinrich porte ses revenus annuels à 304,3 millions de dollars
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Sur la même période, la production a atteint 4,82 millions de livres de U3O8. Ce niveau place le site au haut de la fourchette de guidance fixée pour l’exercice par l’exploitant.

Les ventes FY2026 ont porté sur 4,35 millions de livres de U3O8, pour un prix moyen réalisé de 70 dollars la livre. Ces chiffres traduisent la progression du site à la fois en volumes écoulés et en revenus tirés de l’uranium.

Pour FY2027, Paladin Energy table sur une nouvelle hausse d’activité, avec une production attendue entre 5,1 et 5,6 millions de livres et des ventes comprises entre 4,8 et 5,3 millions de livres.

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