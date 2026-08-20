Namibie : Equinor acquiert 17,4 % du permis pétrolier offshore PEL 90

Le groupe norvégien Equinor a annoncé, mardi 18 août 2026, l’acquisition auprès d’une filiale de Chevron d’une participation de 17,4 % dans le permis pétrolier offshore PEL 90, au large de la Namibie. L’opération marque l’entrée d’Equinor dans le pays et reste soumise aux autorisations réglementaires.

Le permis couvre le bloc 2813B, dans le bassin d’Orange, au sud du littoral namibien. Chevron, par l’intermédiaire de Harmattan Energy, en demeure l’opérateur. Le montant de la transaction n’a pas été rendu public.

Les partenaires préparent le forage du puits d’exploration Nabba-1X, prévu au quatrième trimestre 2026 selon les documents de Sintana Energy. Equinor indique que ce prospect doit être testé avant la fin de l’année.

Avant l’accord annoncé avec Equinor, Harmattan Energy détenait 52,5 % du permis, QatarEnergy 27,5 %, la compagnie publique NAMCOR 10 % et Trago Energy 10 %, d’après le rapport trimestriel publié par Sintana Energy. La cession réduira la part de Chevron après sa finalisation.

Un premier actif namibien pour Equinor

Le bloc PEL 90 avait déjà été exploré avec le puits Kapana-1X, foré en 2025. Ce forage n’avait pas mis en évidence d’accumulation commerciale d’hydrocarbures, mais les partenaires ont poursuivi l’évaluation d’autres structures géologiques du permis.

La zone bénéficie de l’intérêt suscité par plusieurs découvertes réalisées plus au sud dans le bassin d’Orange. Les compagnies internationales multiplient les études sismiques et les forages, tandis que la Namibie ne produit pas encore de pétrole à l’échelle commerciale.

Equinor a présenté cette prise de participation comme une étape destinée à élargir son portefeuille d’exploration. La réalisation effective de l’opération dépend encore de l’accord des autorités namibiennes et des conditions habituelles de clôture.