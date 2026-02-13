Nâdiya, ex-chanteuse et maman solo, se confie sur sa vie privée

Nâdiya , figure du R&B français des années 2000, s’est progressivement faite discrète depuis le sommet de sa carrière. De ses débuts à Graines de star jusqu’à ses collaborations internationales, la chanteuse, née Nadia Zighem à Tours, a marqué la scène musicale avant de ralentir pour des raisons personnelles, puis de réapparaître ponctuellement dans les médias, notamment lors d’un entretien accordé à Brut fin 2025.

Née dans une famille d’origine algérienne et cadette d’une fratrie de six enfants, Nadia Zighem a d’abord cultivé une passion pour l’athlétisme avant de se tourner vers la musique. À 20 ans, elle participe au télé-crochet Graines de star, animé à l’époque par Laurent Boyer sur M6, et remporte l’émission à trois reprises. Ce passage télévisuel, qui a aussi révélé des personnalités telles que Jean Dujardin, marque le point de départ de sa carrière artistique.

Après quelques années de construction artistique, elle publie en 2001 son premier album, Changer les choses, mêlant chanson française et influences néo-R&B. Ce lancement discographique prépare le terrain pour son saut vers le grand public au milieu des années 2000.

Parcours discographique et retrait du devant de la scène

En 2004, Nâdiya obtient une reconnaissance nationale avec le single Parle-moi puis l’album 16/9, qui contient également le tube Et c’est parti. Cet album épouse la vague d’un R&B à la française et s’impose commercialement : il se vend à plus de 500 000 exemplaires et reçoit une Victoire de la musique. La chanteuse devient alors une référence et une idole pour une large audience jeune en France, en Belgique et en Suisse.

En 2006, elle publie l’album éponyme Nâdiya, porté par le titre Roc, qui rencontre un franc succès. Deux ans plus tard, elle enchaîne avec des collaborations notables, signant des hits aux côtés de personnalités internationales telles que Enrique Iglesias et Kelly Rowland. Ces collaborations ponctuent une période où l’artiste se trouve au sommet de sa visibilité.

Progressivement, cependant, Nâdiya s’éclipse du circuit médiatique et musical pour plus d’une décennie. Son album de 2019, Odyssée, passe relativement inaperçu, signe d’un retrait durable par rapport au bruit médiatique qu’elle connaissait auparavant.

