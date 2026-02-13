Nâdiya : elle a failli dire non au tube qui a marqué sa carrière

Nâdiya revient sur le devant de la scène et rappelle pourquoi ses tubes des années 2000 continuent de marquer le public : après des apparitions télévisées remarquées et un nouveau single énergique, la chanteuse révèle avoir failli décliner le duo qui a propulsé sa carrière au sommet. Son retour s’opère entre plateaux, concerts et la préparation d’un nouvel album intitulé VHS , annoncé comme « contemporain ».

Nâdiya revient sur le devant de la scène et rappelle pourquoi ses tubes des années 2000 continuent de marquer le public : après des apparitions télévisées remarquées et un nouveau single énergique, la chanteuse révèle avoir failli décliner le duo qui a propulsé sa carrière au sommet. Son retour s’opère entre plateaux, concerts et la préparation d’un nouvel album intitulé VHS, annoncé comme « contemporain ».

La reprise de Nâdiya sur le prime de la Star Academy, où elle a interprété Et c’est parti, a ravivé la nostalgie autour de ses succès. La chanteuse, figure incontournable des années 2000 avec des titres comme Parle-moi et Roc, multiplie les apparitions publiques et retrouve progressivement la visibilité médiatique après une longue période d’absence.

Parallèlement à ces rendez-vous, Nâdiya prépare la sortie de Libère-toi du rythme, présenté comme un single dynamique annonciateur de son septième album studio VHS. Dans l’émission À la régulière sur France Inter, elle a expliqué vouloir un disque actuel, façonné au rythme de ses ressentis et choisi avec soin, loin de la course aux tendances, après une phase qu’elle qualifie de « traversée du désert ».

Le tube qu’elle a failli laisser passer

La trajectoire de Nâdiya a basculé avec son duo sur Tired of Being Sorry (rebaptisé Laisse le destin l’emporter en France) avec Enrique Iglesias, devenu la meilleure vente de single en France en 2008. Ce succès massif, pourtant, a failli ne jamais voir le jour : l’artiste confie avoir d’abord décliné la proposition d’Enrique, en pleine préparation de sa tournée et sans percevoir de lien artistique évident avec le projet.

Le label la pressait, la qualifiant d’ »irréfléchie » de refuser une telle opportunité, mais Nâdiya maintint sa position jusqu’à la fin de sa tournée. Elle accepta finalement de rencontrer Enrique dans un restaurant à Paris, où le courant est passé immédiatement. Elle a alors découvert un artiste posé et poli, ce qui a modifié sa perception initiale de la collaboration.

Lors de leur première écoute conjointe, Enrique lui a soumis un titre très produit dans un registre R&B que Nâdiya n’a pas reconnu comme sien. Sa réponse, rapportée en entretien, a été ferme : « No way. Si on fait un truc ensemble, il faut qu’on reste dans le côté pop ». Ensemble, ils ont exploré d’autres morceaux jusqu’à tomber sur Tired of Being Sorry.

Nâdiya a alors proposé d’accélérer légèrement le tempo, de réécrire des passages jugés trop sombres et de tourner un clip pour transformer la chanson en un vrai single destiné au public français. Enrique, dubitatif au départ — la chanson avait déjà été publiée six mois plus tôt aux États-Unis sans rencontrer le succès escompté — a finalement laissé Nâdiya convaincre.