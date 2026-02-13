Nâdiya dit avoir envoyé le père de son enfant au tribunal après des violences

Nâdiya , figure majeure du R&B français dans les années 2000, a connu une carrière ponctuée de tubes et de collaborations internationales avant de se faire plus discrète. Révélée par le télé‑crochet Graines de star et auteure de succès tels que Parle‑moi et Et c’est parti, elle n’a cependant pas publié d’album depuis L’Odyssée (2019) et a choisi de réduire son activité musicale pour se consacrer à sa vie familiale.

Sa trajectoire commence en 1996 lorsqu’elle participe à Graines de star sur M6, interprétant I’m So Excited des Pointer Sisters et remportant plusieurs numéros de l’émission. Après un premier album, Changer les choses (2001), elle s’impose réellement avec son deuxième disque, 16/9, porté par les singles devenus tubes Parle‑moi et Et c’est parti. Son troisième album, Nâdiya, contient le titre Roc, qui contribuera à asseoir sa notoriété dans le paysage musical français.

Au fil des années, la chanteuse multiplie les collaborations, notamment des featurings cités avec Enrique Iglesias et Kelly Rowland, avant de ralentir progressivement. Dans un entretien accordé à Brut en 2025, elle explique s’être tournée vers l’éducation de son fils et avoir volontairement mis un « coup de frein » à sa carrière pour privilégier son rôle de mère.

Nâdiya : carrière, retrait et vie privée

Sur le plan discographique, le dernier projet en date de l’artiste reste L’Odyssée, sorti en 2019 et qualifié par certains observateurs de discret par rapport à ses anciens succès. Le ralentissement de sa présence médiatique coïncide avec un choix personnel de se recentrer sur sa famille, décision réaffirmée dans ses propos publics ces dernières années.

La vie privée de Nâdiya a été évoquée publiquement à plusieurs reprises. Lors d’une interview avec Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle en 2006, elle a abordé la question de son ancien compagnon et père de son fils, déclarant : « Il m’a envoyé à l’hôpital, je l’ai envoyé au tribunal. » Interrogée sur une éventuelle condamnation, elle a répondu que non, aucun jugement n’avait été prononcé contre lui, ajoutant que l’essentiel pour elle était que son enfant demeure avec elle.

Son fils, né en 1999, a été évoqué à plusieurs reprises dans les médias. Selon des informations publiées en 2023 par Gala, il a obtenu un master 2 en management de la communication et du sport et se dit attiré par des métiers en lien avec le football, entre ambitions de joueur et de manager. L’enfant a également figuré aux côtés de sa mère sur scène à plusieurs reprises : il avait notamment participé à une performance sur Quand vient la nuit à l’âge de cinq ans.