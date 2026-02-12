Nâdiya avoue avoir déménagé pour sa sécurité et celle de son enfant

Nâdiya , née Nadia Zighem, demeure une figure de la scène pop francophone vingt ans après son plus grand succès. Révélée au grand public au début des années 2000 avec le tube « Et c’est parti » , la chanteuse a effectué un retour musical fin 2025 à 52 ans avec le single « Libère-toi du rythme » , un titre électro-pop aux accents disco 80s portant sur la surcharge numérique. Son parcours mêle succès public et épisodes personnels difficiles liés à la notoriété.

Nâdiya, née Nadia Zighem, demeure une figure de la scène pop francophone vingt ans après son plus grand succès. Révélée au grand public au début des années 2000 avec le tube « Et c’est parti », la chanteuse a effectué un retour musical fin 2025 à 52 ans avec le single « Libère-toi du rythme », un titre électro-pop aux accents disco 80s portant sur la surcharge numérique. Son parcours mêle succès public et épisodes personnels difficiles liés à la notoriété.

Avant son exploit discographique de 2004, Nâdiya s’était d’abord fait remarquer en participant à l’émission Graine de star en 1996. Elle publie un premier EP en 2001, mais c’est avec la sortie de son album 16/9 en 2004 que sa carrière prend véritablement son envol. Ce disque contient plusieurs titres marquants qui contribuent à asseoir sa présence sur la scène R&B/dance-pop française.

À l’époque de la sortie de « Et c’est parti », la chanteuse avait trente ans et venait de devenir mère. C’est un passage de sa carrière que Nâdiya a évoqué en interview, en revenant sur la manière dont certains morceaux se sont imposés comme des succès : « Au moment où on l’enregistre on sait qu’il va se passer un truc », a-t-elle confié dans une émission disponible en replay.

Le retour et les conséquences de la notoriété

Le single publié fin 2025, « Libère-toi du rythme », marque un retour après une période plus calme. Le titre mêle influences électro-pop et disco des années 80 et aborde le thème de la surcharge numérique, selon les déclarations de la chanteuse relayées par la presse musicale. Ce come-back intervient alors que Nâdiya continue d’être identifiée par son répertoire des années 2000, notamment par les titres engagés de l’album 16/9.

Parmi ces titres, « Parle-moi » a été présenté comme le premier grand succès de l’album, une chanson qui parle de maltraitance, d’enfance et de souffrance. D’autres morceaux plus festifs, comme « Et c’est parti », ont confirmé son statut d’artiste populaire dans l’ère dance-pop/R&B de l’époque.

Le succès s’est accompagné d’effets personnels lourds. Nâdiya a raconté des épisodes où elle était suivie et empêchée de circuler librement : « Il y a des quartiers où je ne pouvais plus aller du tout. Mon fils était petit à l’époque et je ne pouvais pas », a-t-elle dit. Elle se souvient d’un incident sur les Champs-Élysées où elle et son équipe ont été bloquées pendant une heure dans une boutique, prises au milieu d’une agitation provoquée par des jeunes et des élèves.

La chanteuse rapporte aussi une scène où une commerçante les a enfermées et où une vingtaine de personnes tapaient sur les vitrines. Elle évoque des situations plus inquiétantes, parlant de personnes mal intentionnées qui attendaient « en bas de chez vous » et qui persécutaient à deux ou trois heures du matin. Face à ces menaces, elle a indiqué avoir dû déménager un temps pour assurer la sécurité de son enfant et la sienne.