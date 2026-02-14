Nâdiya (52 ans) virée des Enfoirés : « Elle n’a plus de carrière, tant pis pour elle »

La 37e édition des Enfoirés a investi l’Accor Arena pendant une semaine, avec sept représentations qui ont attiré plus de 72 000 spectateurs au profit des Restos du Cœur , confirmant l’expansion du rendez‑vous caritatif en un spectacle de grande ampleur.

En coulisses, la logistique a pris des proportions considérables : des centaines de techniciens, une flotte de camions et des dispositifs scéniques permettant des shows dépassant les cinq heures. Cette mécanique rodée a permis d’enchaîner sept représentations sur une même semaine, mais l’édition 2026 ne s’est pas déroulée sans quelques différences notables par rapport aux saisons précédentes.

Sur la scène monumentale de l’Accor Arena, près d’une cinquantaine d’artistes se sont relayés, mêlant piliers historiques et visages plus récents. Parmi les têtes d’affiche figuraient notamment Patrick Bruel, Michèle Laroque, Jenifer, Nolwenn Leroy et Julien Clerc, tandis que la relève se manifestait à travers des noms comme Matt Pokora, Vianney et Claudio Capéo. Les tableaux, signés par des équipes artistiques ambitieuses, ont mis en avant des créations visuelles et des mises en scène appuyées.

Absences, tensions et retours : Nâdiya et d’autres trajectoires

Certaines personnalités n’ont pas participé à cette édition. Pour raisons de santé, Mimie Mathy et Jean‑Louis Aubert ont renoncé à monter sur scène. Parallèlement, des figures attendues se sont faites discrètes et des anciens membres ont évoqué des mises à l’écart.

La chanteuse Liane Foly a déclaré ne plus recevoir d’invitations aux Enfoirés depuis cinq ans. Présente de longue date au sein de la troupe, elle a exprimé son incompréhension et sa blessure face à ce qu’elle perçoit comme un silence organisationnel et un manque de soutien de la part d’anciens camarades. Fidèle à ses choix artistiques, elle a recentré son activité sur un spectacle personnel présenté à Paris, où elle retrace plus de trois décennies de carrière en misant sur l’humour et la proximité avec le public.

Un autre épisode déjà évoqué dans la presse concerne Nâdiya (Nadia Zighem). En 2016, dans les colonnes de Paris Match, Claire Keim a déclaré : « Je n’ai jamais vu quelque chose d’anormal aux Enfoirés. Personne ne se comporte en diva. Sauf une année avec une jeune chanteuse ». Sans nommer directement l’artiste, ses propos ont ensuite conduit à des indices pointant vers Nâdiya. D’après ces éléments rendus publics, la production aurait arrêté la collaboration après une unique participation.

Claire Keim avait affirmé à l’époque : « Résultat, elle n’est jamais revenue. Tant pis pour elle. D’ailleurs, elle n’a même plus de carrière », une prise de parole relayée par la presse spécialisée.