Nadal et Djokovic se retrouvent en quarts de finale de Roland-Garros

L’Espagnol Rafael Nadal a battu le Canadien Felix Auger-Aliassime, dimanche, lors du match du quatrième tour de Roland-Garros, pour atteindre les quarts de finale du tournoi.

Il a été battu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 par le cinquième favori, Nadal. Auger-Aliassime était la neuvième tête de série. En quart de finale, l’Espagnol affrontera le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et champion en titre de Roland-Garros.

Nadal, 35 ans, est classé cinquième au monde et compte 91 titres de l’Association des professionnels du tennis (ATP) à son actif. L’Espagnol a remporté l’Open d’Australie et détient le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés (21).

Auger-Aliassime est le neuvième joueur au classement ATP. Le Canadien de 21 ans a remporté un tournoi sous cette organisation. L’Open d’Australie 2022 était le premier tournoi du Grand Chelem de la carrière d’Auger-Aliassime et il a atteint les quarts de finale, où il a perdu contre le Russe Daniil Medvedev.

L’Open de France se termine le 5 juin. Il se joue sur terre battue et constitue le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Le montant total des prix du concours est de 43,6 millions d’euros.