Mylène Farmer en mauvaise posture, Arthur : « Elle est coincée »

Arthur, animateur emblématique de TF1 et patron d’ALS Productions, a raconté une des pires mésaventures qu’il a vécues en direct : en juin 1999, lors de La Fureur du Parc organisée pour la Fête de la musique au Parc des Princes, une mise en scène impliquant Mylène Farmer a tourné au fiasco technique, l’artiste se retrouvant coincée sous une trappe alors qu’elle devait apparaître en direct. Le récit, livré en février 2022 sur RTL dans l’émission On refait la télé, illustre les aléas du spectacle vivant à la télévision en direct.

Arthur, animateur emblématique de TF1 et patron d’ALS Productions, a raconté une des pires mésaventures qu’il a vécues en direct : en juin 1999, lors de La Fureur du Parc organisée pour la Fête de la musique au Parc des Princes, une mise en scène impliquant Mylène Farmer a tourné au fiasco technique, l’artiste se retrouvant coincée sous une trappe alors qu’elle devait apparaître en direct. Le récit, livré en février 2022 sur RTL dans l’émission On refait la télé, illustre les aléas du spectacle vivant à la télévision en direct.

Passé par la radio FM avant de s’imposer à la télévision, Arthur a construit une carrière marquée par des rendez-vous populaires et des formats variés : de Y’a pas de zicmu à Tout le monde en parle, en passant par La Star avec les Stars, La France a un incroyable talent, Les Enfants de la télé, La Grande Évasion ou Vendredi tout est permis. À la tête d’ALS Productions, il a également produit et adapté des programmes pour plusieurs chaînes, se plaçant comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français.

L’entretien accordé à Éric Dussart et Jade sur RTL en février 2022 a servi de cadre à ces confidences. Arthur y est revenu sur les imprévus qui ont jalonné sa longue carrière et a développé, entre anecdotes et humour, la chronologie précise de l’incident survenu au Parc des Princes : la présence de Mylène Farmer, finalement confirmée quelques heures avant la soirée, la préparation d’une entrée spectaculaire via une trappe et la robe à traîne prévue pour l’artiste.

Publicité

La trappe bloquée et la gestion de l’imprévu en direct

Selon le récit de l’animateur, la musique a démarré au moment prévu mais la chanteuse « n’est pas prête », on lui soufflait que la mise en scène ne fonctionnait pas. Arthur a rapporté avoir entendu que la robe de Mylène Farmer était coincée et que « la trappe ne monte pas ». Sur le plateau, confronté à 20 000 personnes dans le stade, il a dû improviser et a lancé, toujours selon son témoignage : « Oh put**n elle est coincée dans la trappe, la robe coincée, la trappe qui ne monte pas », puis a annoncé face au public que « Maman elle n’est pas prête, elle est coincée, et la musique qui continue ». Il a aussi évoqué qu’on lui ait lancé le mot « Brodes ! » dans la confusion des coulisses.