Musique africaine : les collaborations servent de levier d’audience sur les plateformes

Sur les plateformes de streaming, les collaborations internationales apparaissent comme un levier concret d’élargissement d’audience pour les artistes africains. Luminate a recensé en moyenne 120 000 nouveaux ISRC audio et vidéo livrés chaque jour au premier trimestre 2023, signe d’un marché très encombré où la visibilité devient un enjeu central.

Dans ce contexte, Spotify for Artists affirme que plus de 80 % des streams générés par des collaborations internationales proviennent de pays autres que celui de l’artiste principal. Spotify ajoute que 75 % des artistes impliqués dans plus de 40 grandes collaborations ont vu leurs streams mondiaux progresser d’au moins 10 % dans les six mois suivant la sortie du titre.

Plusieurs exemples récents illustrent cette circulation transfrontalière. « Hypé », single d’Aya Nakamura avec Ayra Starr, est sorti le 7 mars 2024 puis est entré dans l’Official Afrobeats Chart le 23 mars 2024. Plus tôt, « Hommage à Jonathan – Remix », crédité à DJ Arafat et GIMS sur l’album « Renaissance », a été publié le 28 décembre 2018.

Le cas le plus marquant reste « Calm Down ». La version de Rema avec Selena Gomez est devenue en septembre 2023 le premier titre porté par un artiste africain à atteindre un milliard d’écoutes sur Spotify. Selon Spotify, cette collaboration a aussi porté les streams quotidiens de Rema en Amérique du Nord à plus de 230 % sur les six mois suivant la sortie, tandis que ceux de Selena Gomez en Afrique subsaharienne ont progressé de plus de 120 %.