Municipales 2023 en Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié en colère

Malgré les mises en garde du président Henri Konan Bédié, plusieurs cadres influents du PDCI-RDA, y compris des vice-présidents et des membres du bureau politique, ont pris la décision de se présenter comme candidats indépendants aux élections locales 2023.

Selon un communiqué publié le dimanche 23 juillet 2023, le président Bédié a mis en garde les candidats indépendants du PDCI-RDA qui ont présenté leur candidature sans l’approbation du parti. L’ancien président ivoirien, qui s’oppose fermement au « chaos », demande que les candidats se retirent immédiatement, sinon ils risquent des sanctions graves, voire l’exclusion totale du parti.

« En ma qualité de président du PDCI-RDA, farouchement opposé au désordre, j’invite instamment ces derniers à se ressaisir et à retirer leur dossier de candidature. En cas de refus d’obtempérer, ils devront répondre de leurs actes devant le Conseil de discipline et subir les rigueurs de la loi », a vigoureusement averti Henri Konan Bédié.

Par ailleurs, le président Bédié évoque que depuis le début des préparatifs des élections municipales et régionales, il avait soutenu la cohésion du parti en demandant aux candidats recalés de soutenir ceux qui avaient été élus par le parti. Il a souligné que lui-même, le comité de candidature et les sages du parti avaient fait des efforts de conciliation, de rencontres et d’échanges personnels.

« Malgré mes efforts, ainsi que ceux du comité de candidature et des sages du parti, je constate avec amertume que certains militants, dont des vice-présidents, des élus et des instances du PDCI-RDA, font fi de leurs obligations statutaires et règlements, auxquels ils avaient pourtant librement adhéré. Ces actes témoignent d’une insoumission caractérisée aux décisions du parti, alors qu’ils ont soumis leur candidature en déposant leurs dossiers », déplore le président du parti.