Muhammadu Buhari félicite Xi Jinping pour l’obtention d’un 3e mandat à la tête de la Chine

Xi Jinping a obtenu dimanche, un 3e mandat à la tête de la Chine. Et Le président nigérian Muhammadu Buhari, pourtant opposé aux troisièmes mandat en Afrique, s’en félicite.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a félicité le dirigeant communiste chinois, le président Xi Jinping, pour son élection historique à un troisième mandat. Dans un message, Muhammadu Buhari a déclaré : « J’espère que votre réélection ouvrira la voie à un partenariat plus profond et durable et à une coopération stratégique qui sera mutuellement bénéfique à nos deux pays. Je pense que le développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, la construction de barrages et de routes, les centrales électriques, ainsi que les échanges commerciaux recevront une forte impulsion. ».

Le président chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche à la tête du Politburo, l’instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), pour un troisième mandat, ce qui en fait le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. « Nous avons créé deux miracles : un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme », s’est-il félicité, après avoir obtenu un troisième mandat de cinq ans, par un Comité central largement remanié du Parti communiste chinois (PCC).

Dans son discours lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le président nigérian Muhammadu Buhari avait pourtant critiqué les dirigeants africains qui prolongent la durée de leurs mandats pour s’accrocher au pouvoir, affirmant que cela avait un effet « nuisible ». « Nous croyons au caractère sacré de la limitation constitutionnelle des mandats et nous l’avons respectée avec constance au Nigeria. Nous avons vu l’impact nuisible sur les valeurs lorsque des dirigeants, ailleurs, cherchent à changer les règles pour rester au pouvoir », a déclaré Muhammadu Buhari.