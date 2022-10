Mr Beast : le célèbre youtubeur refuse 1 milliard de dollars pour sa chaîne, et fait une proposition (vidéo)

Jimmy Donaldson, alias Mr Beast, est un célèbre youtubeur américain. Récemment, le jeune homme a déclaré avoir refusé une offre de 1 milliard de dollars, pour la cession de sa chaîne YouTube et ses sociétés associées. Dans la foulée, Mr Beast a fait une proposition.

Mr Beast compte plus de 100 millions d’abonnés sur sa principale chaîne YouTube. Le jeune Américain, 24 ans, fait partie des youtubeurs, les plus célèbres de la planète. Même s’il a rechigné à communiquer, davantage, notamment, sur l’origine du prétendant de sa chaîne YouTube, Mr Beast a, quand même, révélé qu’une offre légitime lui a été faite, à hauteur de 1 milliard de dollars, pour la cession de son empire de contenu, y compris sa chaîne principale, qui compte plus de 100 millions d’abonnés, offre qu’il a refusée, à en croire Jimmy Donaldson, lui-même.

Au détour d’un passage sur le podcast « Flagrant », le 27 septembre 2022, le co-animateur Andrew Shulz s’est dit « choqué » que Donaldson ne se soit pas vu offrir « le chèque, le plus fou de l’histoire », pour son contenu. Mr Beast a déclaré : « On m’en a offert un, assez fou. ». « Il y a des gens, pas comme des feuilles de termes officielles, mais des gens, qui pourraient se le permettre, un milliard de dollars, s’ils pouvaient posséder la chaîne, les entreprises et tout le reste. »

Mr Beast a profité de ce passage sur le podcast, pour donner une idée sur la probable valeur de son entreprise, quand la question lui a été osée.

Entre 10 et 20 milliards de dollars …

Répondant à la question de savoir la probable valeur marchande de sa chaîne, Mr Beast a surpris les co-animateurs de « Flagrant ». « C’est, tellement, fou que je ne veux, même, pas le dire, parce que c’est juste-là, où je veux être. », a-t-il déclaré, avant de lâcher la bombe, en référence à sa chaîne de restaurants de hamburgers et à sa gamme de chocolats et de biscuits : « Si nous avons une société de jeux mobiles et que nous avons 100 millions de personnes, qui y jouent, et que nous avons un millier de Beast Burgers et Feastables physiques dans 20 000 magasins, ce serait, probablement, comme 10 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. ».

Jimmy Donaldson est l’un des vidéastes, les plus populaires et les mieux payés sur YouTube, et est connu pour ses cascades extraordinaires, comme transformer une cour arrière en fosse à balles, entre autres.