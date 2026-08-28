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Mozambique : le règlement de la Banque de développement ouvre la voie à sa phase opérationnelle

Le Conseil des ministres du Mozambique a approuvé, mardi 25 août à Manica, le règlement fixant l’organisation et le fonctionnement du Banco de Desenvolvimento de Moçambique, une décision qui ouvre la voie à la phase opérationnelle de l’institution.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Mozambique : le règlement de la Banque de développement ouvre la voie à sa phase opérationnelle
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La banque a été créée par la loi n° 17/2026 du 15 juin 2026. La présidence mozambicaine la présente comme un instrument destiné à financer des projets stratégiques et à soutenir un développement inclusif.

Selon Salim Valá, porte-parole du Conseil des ministres, le règlement encadre notamment l’assemblée générale, le conseil d’administration, le conseil fiscal ainsi que plusieurs comités spécialisés chargés d’appuyer la gouvernance du BDM.

Les autorités mozambicaines citent parmi les secteurs prioritaires les infrastructures économiques, l’agriculture, l’industrialisation, le tourisme et la transition énergétique, sans présenter pour autant la banque comme déjà pleinement déployée sur le marché.

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