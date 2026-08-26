Mozambique : JCM Power annonce avoir obtenu le projet solaire de Manje

JCM Power a annoncé avoir obtenu le projet solaire photovoltaïque de 30 MW de Manje, dans la province de Tete, au Mozambique. L’entreprise présente ce contrat comme son entrée sur le marché mozambicain, dans le cadre du programme PROLER consacré aux appels d’offres d’énergies renouvelables.

La délégation de l’Union européenne au Mozambique présente PROLER comme un programme soutenant trois centrales solaires, dont Manje à Tete. Ce cadre est mobilisé pour plusieurs projets destinés à renforcer l’offre électrique du pays.

Le dossier de Manje remonte toutefois à plusieurs années. Le site d’Electricidade de Moçambique référence une consultation publique publiée le 13 mars 2023 pour cette centrale, ainsi qu’un appel daté du 24 octobre 2022 portant sur la sélection de producteurs indépendants pour deux projets photovoltaïques de 30 MWac.

Dès juin 2022, Macao News indiquait déjà que PROLER devait lancer un appel d’offres pour deux sites solaires à Lichinga et Manje. Cette chronologie montre que le projet aujourd’hui revendiqué par JCM Power s’inscrit dans un processus engagé avant 2023.