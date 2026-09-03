Moyen-Orient : l’Iran annonce une «nouvelle stratégie» pour «briser» les États-Unis

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, a averti mercredi 2 septembre les États-Unis qu’ils seraient confrontés à une «nouvelle stratégie» de l’Iran, au lendemain d’une nouvelle salve de frappes américaines contre son territoire et alors que Téhéran a répliqué contre plusieurs bases américaines dans le Golfe.

«Vous verrez bientôt que la nouvelle stratégie de l’Iran sur le champ de bataille, sur le plan diplomatique et face au blocus économique, brisera vos fondements», a déclaré Mohsen Rezaï sur la plateforme X, sans détailler les contours de cette stratégie.

Cette déclaration intervient après une reprise des hostilités entre Washington et Téhéran depuis dimanche 30 août, qui a mis fin à un mois d’accalmie. Les forces américaines ont mené mardi 1er septembre de nouvelles frappes contre des systèmes de défense aérienne, des radars et des installations maritimes iraniennes.

En riposte, l’armée iranienne a annoncé mercredi avoir visé des cibles militaires américaines aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn. Selon un communiqué de l’armée, des drones ont notamment frappé des systèmes radars et des positions américaines sur les bases d’Al-Dhafra et Al-Minhad, aux Émirats arabes unis, ainsi que sur la base aérienne de Cheikh Issa, à Bahreïn. Les Gardiens de la Révolution ont pour leur part revendiqué des frappes sur le Koweït.

Plusieurs morts dans les rangs iraniens

Les Gardiens de la Révolution ont fait état mercredi de la mort de quatre combattants de leur force aérospatiale, tués dans la province de Kermanchah, dans l’ouest du pays, lors d’une frappe américaine, selon un communiqué relayé par l’agence Fars. La même force a annoncé la mort de trois membres du Bassidj, sa branche paramilitaire, dans une attaque américaine visant l’île iranienne de Lavan, dans le Golfe, selon l’agence Mehr.

La diplomatie iranienne a par ailleurs dénoncé un «crime de guerre» après une frappe américaine ayant visé mardi une cérémonie de mariage dans la ville de Sirik, dans le sud du pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a évoqué sur X une cérémonie «sauvagement bombardée».

Le président américain Donald Trump s’est pour sa part dit prêt mercredi à «frapper à nouveau l’Iran à tout moment». «L’attaque d’hier soir a été très violente, et nous sommes prêts à en lancer une autre à tout moment», a-t-il déclaré à la presse, en référence aux frappes américaines de la veille.