Mouss Diouf 14 ans après sa mort sa veuve révèle ce qu’elle a fait avec du Coca-Cola le jour de son décès

Quatorze ans après la disparition de l’acteur français Mouss Diouf, son épouse Sandrine Diouf s’est exprimée avec une grande émotion sur les derniers instants du comédien. Invité dans l’émission Le Jet de Luxe animée par Jordan De Luxe, elle a partagé un témoignage poignant qui révèle l’intensité des moments vécus autour de la santé déclinante de l’artiste. Elle a notamment évoqué un geste récurrent qu’elle posait pour tenter de lui redonner des forces, illustrant l’attachement profond qui les unissait jusqu’à la fin.

Mouss Diouf, connu notamment pour son rôle dans la série télévisée Julie Lescaut, avait été victime en 2009 d’un grave accident vasculaire cérébral (AVC). Cet événement a conduit à une longue dégradation progressive de son état de santé, qui s’est malheureusement soldée par son décès le 7 juillet 2012, à seulement 47 ans. Face à cette épreuve, Sandrine Diouf est restée à ses côtés jusqu’au dernier souffle, partageant les dernières heures avec une grande attention et une profonde tendresse.

Au micro de Jordan De Luxe, elle a décrit avec émotion comment elle s’occupait de Mouss dans ces instants cruciaux. Prévenue par les médecins que la fin de vie approchait, elle avait pris soin de réunir la famille et les proches afin qu’ils puissent lui dire au revoir. Elle raconte avoir surveillé attentivement ses signes vitaux, en particulier sa respiration et ses battements de cœur, redoutant chaque arrêt symptomatique de son corps affaibli.

« Je mettais du Coca-Cola pour lui donner du sucre »

L’état de Mouss Diouf étant fragile, Sandrine rappelle un geste qu’elle répétait instinctivement dans l’espoir de lui insuffler un peu d’énergie : « J’avais la main sur son cœur, je comptais les palpitations, je le sentais respirer. Des fois, ça s’arrêtait, alors je mettais du Coca-Cola pour lui donner du sucre pour que ça reparte ». Ce rituel symbolise l’attention quotidienne et le combat silencieux mené par son épouse, face à un corps qui luttait pour survivre.

Quelques instants plus tard, elle a senti que le moment fatidique était arrivé. « J’ai mis ma main sur sa tête et j’ai senti comme de l’air qui partait. J’ai regardé ma famille… Ça y est, c’est fini. On a appelé les pompiers, puis ils sont venus déclarer son décès », a-t-elle confié avec émotion. Ce récit dévoile la réalité brute et intime de l’accompagnement en fin de vie, loin des projecteurs.

Par ailleurs, Sandrine Diouf a évoqué un conseil précieux donné par un proche, surnommé Bouder, qui lui avait suggéré de communiquer avec Mouss pour l’aider à lâcher prise. Selon ce dernier, l’acteur s’accrochait à la vie bien au-delà du nécessaire, « Ça fait des années qu’il doit partir et qu’il est là. Tu devrais lui dire qu’il peut partir en paix. »

La veille du décès, Sandrine a puisé la force de s’adresser directement à son mari : « Mouss, tu peux partir. Isaac sera quelqu’un dans la vie, je vais m’en occuper. Tu peux partir serein, sois paisible. Tout va bien. Je te pardonne. » Ces paroles chargées de sens témoignent également du poids des différences culturelles et religieuses qui les séparaient, Mouss Diouf étant de confession musulmane tandis que Sandrine avait reçu une éducation catholique.

À travers ce témoignage poignant, Sandrine Diouf continue de faire vivre la mémoire de l’acteur. L’émotion demeure palpable autour de l’homme qui a marqué le paysage audiovisuel français et qui a partagé avec elle de nombreuses années de vie commune.