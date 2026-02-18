Mourinho réagit fermement aux accusations de racisme de Vinicius Jr

José Mourinho est intervenu publiquement alors que son joueur d’aile, Gianluca Prestianni, fait l’objet d’accusations sérieuses ; l’entraîneur a recentré l’attention sur l’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, présenté comme la principale victime des faits reprochés.

Le match conclu sur un score de 1-0 en faveur du Real Madrid, disputé à l’Estádio da Luz à Lisbonne, a mis en lumière des actes de nature raciale survenus lors de la rencontre.

Le but unique de la rencontre, qui a offert l’avantage au club espagnol dans cette confrontation de Ligue des champions, a été suivi d’allégations selon lesquelles Vinícius aurait reçu des insultes racistes de la part de Prestianni.

La célébration de Vinícius et les réactions

Au retour des vestiaires, à la 50e minute, Vinícius a inscrit le but et a ensuite célébré en se dirigeant vers le poteau de corner, en faisant face au public de Benfica.

Lors des commentaires d’après-match, Mourinho a estimé que le joueur aurait dû partager sa célébration avec ses coéquipiers plutôt que de se positionner face aux 60 000 spectateurs présents. Il a également qualifié le Brésilien de joueur remarquable et assuré en avoir une grande estime, tout en rappelant que ce type de célébration devait se faire auprès des partenaires.

L’entraîneur a indiqué avoir parlé aux deux joueurs impliqués et affirmé ne pas vouloir prendre parti dans cette affaire, précisant que Vinícius et Prestianni lui avaient livré des versions différentes des faits.

Selon des coéquipiers, dont Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, Prestianni aurait répété des insultes en traitant Vinícius de « singe » après le but.

En réaction aux propos allégués, Vinícius a demandé aux arbitres d’appliquer le protocole de l’UEFA en matière de racisme et a quitté temporairement la pelouse pendant quelques minutes, le temps que la situation soit traitée.

Au cours de l’incident, Prestianni s’est couvert la bouche avec sa chemise, empêchant ainsi les caméras de capter clairement ce qui était dit. L’UEFA a annoncé qu’elle lancerait une enquête approfondie sur les faits.