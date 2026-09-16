Mourinho: « aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif du Real Madrid »

José Mourinho ne fait pas de différence lorsqu’il s’agit de gérer son effectif. Après le succès difficile du Real Madrid face à Elche mardi soir, l’entraîneur portugais a été interrogé sur le cas d’Arda Güler, auteur de l’ouverture du score sur un superbe coup franc avant de quitter la pelouse à la 68e minute. Le technicien madrilène a expliqué que le remplacement du milieu de terrain répondait avant tout à des considérations tactiques et physiques. Évoluant dans un rôle de numéro 10, Güler était notamment chargé de couvrir une large zone du terrain. « Il n’est pas intouchable. En réalité, personne ne jouit d’un tel statut », a lancé Mourinho en conférence de presse.

L’entraîneur du Real Madrid a également détaillé sa logique lorsqu’il décide de procéder à des changements. « Lorsque j’effectue des changements, c’est généralement parce que l’équipe perd le contrôle du match », a-t-il expliqué. Concernant spécifiquement Güler, Mourinho a estimé que son activité avait progressivement diminué au fil de la rencontre. « Arda jouait au poste de numéro dix, ce qui exige de couvrir une grande partie du terrain. Par conséquent, il a progressivement perdu en intensité », a-t-il ajouté. Malgré la sortie de Güler, le Real Madrid a finalement décroché les trois points grâce à un but inscrit dans les dernières minutes par Carlos Espi. Un succès qui illustre également les exigences de Mourinho envers chacun de ses joueurs.