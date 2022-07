« Moscou donne la priorité à la destruction des capacités navales ukrainiennes », Défense Britannique

Le ministère britannique de la Défense n’a « pas d’indication » concernant la présence d’un navire de guerre ukrainien et d’un stock de missiles anti-navires dans le port d’Odessa, a-t-il indiqué mardi.

La Russie avait informé, après son attaque de samedi contre la cité portuaire ukrainienne, avoir détruit ces cibles. «Il n’y a aucune indication que de telles cibles se trouvaient sur les sites visés par les tirs de missiles russes», précise encore l’institution sur son compte Twitter.

Le ministère britannique de la Défense note par ailleurs que la Russie «va continuer à donner la priorité à la destruction des capacités navales ukrainiennes». «Toutefois, leur processus de ciblage est sapé par des renseignements datés, une mauvaise planification et une approche trop hiérarchique dans la conduite des opérations», précise le ministère.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tudEgSjS5H



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ddsfUTa1Gg