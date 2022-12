Mort du Pape émérite Benoît XVI: Patrice Talon exprime sa compassion

Suite au décès du pape Benoît XVI ce samedi 31 décembre à l’âge de 95 ans, le président Patrice Talon a exprimé ses condoléances à l’église catholique.

Le pape émérite Benoît XVI s’est éteint samedi 31 décembre 2022 à l’âge de 95 ans. Celui qui avait démissionné en 2013 pour raisons de santé avait vu son état se dégrader ces derniers jours.

Suite à ce décès du premier pape émérite, le président béninois, à travers ses réseaux sociaux, a exprimé ses condoléances. « L’église catholique pleure le rappel à Dieu du Pape émérite Benoît XVI. En cette circonstance de séparation douloureuse, je voudrais lui exprimer ma compassion et celle de tout le peuple béninois. » a écrit Patrice Talon. « Je me joins aux prières de toute la communauté chrétienne éplorée, pour le repos de son âme. » a conclu le Chef de l’Etat béninois.

Joseph Ratzinger, élu pape en 2005, avait été le premier de l’histoire moderne à quitter volontairement sa charge, en 2013. Elu comme pape de transition en 2005, Joseph Ratzinger, qui vient de mourir, samedi 31 décembre, à l’âge de 95 ans, restera dans l’histoire de la papauté comme l’un des pontifes les plus audacieux de l’époque contemporaine. La « renonciation » de cet homme solitaire et secret, annoncée en latin le 11 février 2013, avait sidéré l’Eglise et le monde. A juste titre. « Je suis convaincu que mes forces, étant donné mon âge avancé, ne me permettent plus d’exercer correctement mon ministère », avait-il lancé devant un aréopage de cardinaux pris au dépourvu.