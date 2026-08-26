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Mort de Tim Curry, acteur de « Rocky Horror » et du Pennywise de « It »

Tim Curry, acteur britannique connu pour le Dr Frank-N-Furter de « The Rocky Horror Picture Show » et pour Pennywise dans « It », est mort le 25 août à Los Angeles à l’âge de 80 ans. Le décès a été confirmé par sa manageuse Marcia Hurwitz et aucune cause n’a été rendue publique.

Anne Sophie
Publié le à
Cinéma
33vues
Mort de Tim Curry, acteur de « Rocky Horror » et du Pennywise de « It »
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Révélé sur scène puis au cinéma par « The Rocky Horror Show » et son adaptation filmée de 1975, il avait imposé une présence singulière entre comédie musicale, fantastique et seconds rôles de caractère. Sa carrière l’a ensuite mené au théâtre, à la télévision et au doublage.

Né le 19 avril 1946 au Royaume-Uni, il avait débuté dans la production londonienne originale de « Hair » en 1968 avant de créer sur scène le rôle de Frank-N-Furter en 1973. Il était aussi resté associé à Pennywise, le clown de la minisérie « It », l’un de ses personnages les plus connus.

Un AVC majeur survenu en 2012 avait fortement réduit sa mobilité, sans mettre fin à son activité artistique. En 2025, Tim Curry avait publié ses mémoires, « Vagabond ».

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