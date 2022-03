Mort de Soumeylou Boubeye Maïga: Mohamed Bazoum dénonce un « assassinat »

Surnommé Bonbero, Soumeylou Boubèye Maïga a fait des études de journalisme au Centre d’Etudes des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheick Anta Diop à Dakar au Sénégal ainsi qu’en France, où il a obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de diplomatie et administration des organisations internationales en 1987 à l’Université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l’Institut d’administration de Paris.

Né le 8 juin 1954 à Gao au nord du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, est un homme d’Etat malien ayant servi le Mali comme chef des services de renseignements, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et des anciens combattants, secrétaire général de la présidence du Mali et enfin Premier ministre du 30 décembre 2017 au 23 avril 2019.

Cependant, Mohamed Bazoum refuse la thèse d’une mort naturelle et dénonce un « assassinat ». « Je pensais que de tels assassinats relevaient d’une autre ère », a réagi le président nigérien sur sa page Twitter avant d’exprimer sa compassion en ces termes : « mes condoléances à sa famille et ses amis. ».

