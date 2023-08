Mort de Prigojine: Andrey Averyanov pressenti pour prendre la tête de Wagner en Afrique

- Publicité-

Le chef des espions russes, le général de division Andrey Averyanov, est pressenti pour prendre la tête du groupe Wagner après la mort d’Evgeniy Prigojine dans un accident d’avion. Il a été vu le mois dernier au sommet Russie-Afrique où il s’est présenté aux dirigeants africains.

Selon le quotidien généraliste britannique Inew, le général de division Andrey Averyanov remplacera Evgeny Prigojine dans les opérations africaines de la Russie. Selon le média, des sources sur Telegram ont affirmé que cette décision faisait partie d’un plan du Kremlin visant à supprimer l’influence de Prigojine en Afrique et à la remplacer par une société privée contrôlée par la direction générale des renseignements (GRU) de l’État-Major des Forces armées russes, dirigée par le général Andrey Averyanov.

Le général de division Andrey Averyanov est le chef de l’unité des opérations secrètes (unité 29155) du GRU et a déjà été impliqué dans des assassinats et des attaques à l’étranger pour le compte de Poutine. L’unité 29155 du GRU, qui mène des opérations sur le sol étranger sur ordre de M. Poutine, a été associée à de nombreux assassinats et campagnes d’ingérence à l’étranger. Il s’agit notamment de l’empoisonnement de l’ancien espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia à Salisbury en 2018.

Le général Averyanov a été vu en train de se présenter aux dirigeants africains à Saint-Pétersbourg lors du sommet Russie-Afrique du mois dernier, ce qui a conduit à l’idée que le chef du renseignement russe a été préparé par Vladimir Poutine pour reprendre les activités de Wagner sur le continent après la mort de son chef Evgeny Prigojine.