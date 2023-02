Mort de plusieurs soldats au Burkina: la CEDEAO condamne fermement les attaques « lâches et barbares »

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi ce vendredi, aux séries d’attaques terroristes enregistrées au Burkina Faso ces dernières semaines. L’organisation sous-régionale a présenté ses condoléances aux familles éplorées et condamné avec fermeté, ces attaques qu’elle qualifie de « lâches et barbares ».

« C’est avec stupeur et indignation que la Commission de la CEDEAO a appris la mort de plusieurs dizaines de militaires burkinabè », a déclaré la CEDEAO dans un communiqué ce vendredi. « En ces circonstances douloureuses, le Président de la Commission de la CEDEAO présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et aux forces armées nationales », a ajouté le communiqué.

La Commission de la CEDEAO a également condamné fermement « ces attaques lâches et barbares et exprimé au Gouvernement de la Transition et au Peuple burkinabé, sa compassion et sa solidarité« .

Le Burkina est de plus en plus secoué par les attaques terroristes meurtrières. Trois jours après celle de Déou, qui a coûté la vie à 51 soldats, l’armée burkinabè a essuyé une nouvelle attaque meurtrière à Tin Akoff, dans le nord du pays. Au moins quinze militaires y ont été tués.