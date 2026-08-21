Mort de Mathilde Favier : ses dernières photos touchantes partagées quelques heures avant l’accident

Le secteur du cinéma français et celui de la haute couture sont en deuil après le tragique accident survenu le lundi 17 août 2026 dans les Deux-Sèvres. Mathilde Favier, responsable des relations publiques de Dior Couture, ainsi que son compagnon Nicolas Altmayer, producteur de renom à la tête de Mandarin Cinéma, ont perdu la vie dans une collision mortelle sur la D938 près d’Airvault. Le choc frontal avec un poids lourd a causé la disparition brutale de ces deux figures marquantes, alors qu’ils prenaient la direction de l’île de Ré pour poursuivre leurs vacances d’été. Ce drame a immédiatement provoqué une vive émotion dans les milieux artistiques et auprès de leurs nombreux proches.

Quelques heures avant le drame, Mathilde Favier avait partagé sur son compte Instagram un dernier témoignage d’un été paisible et chaleureux. Ce témoignage visuel, retrouvé par ses nombreux abonnés, dévoile une parenthèse estivale pleine de douceur, empreinte de lumière et de moments simples. Ce contexte d’insouciance contraste avec la brutalité de la fin tragique survenue peu après.

Mathilde Favier et Nicolas Altmayer formaient un couple discret mais influent, chacun reconnu dans son domaine. Elle, pour son travail chez Dior, notamment connue pour ses liens avec la maison Prada et la presse spécialisée comme Glamour, et lui, pour son rôle de producteur qui a profondément marqué le cinéma français contemporain avec des succès populaires et critiques. Leur disparition, à un âge encore jeune, suscite une profonde tristesse dans leurs milieux professionnels respectifs.

L’ultime été de Mathilde Favier à travers ses clichés Instagram

Le dernier post Instagram de Mathilde Favier, publié seulement deux jours avant l’accident, reflète son attachement aux plaisirs simples de la vie et à la beauté des instants partagés. La série de photos commence par un panorama baigné dans la lumière dorée d’un coucher de soleil flamboyant. Cette première image donne le ton d’une publication à la fois poétique et lumineuse. Vient ensuite un dessin humoristique représentant deux paires de sandales accompagnées de la légende « mon été en worishofer », soulignant un ton léger et ludique.

Les clichés suivants montrent Mathilde marchant sur le rivage, vêtue d’une robe rouge fluide, tandis qu’elle profite d’une pause sur une serviette de plage, illustrant une atmosphère de sérénité et d’harmonie avec la nature. Ces images sont entrecoupées de représentations des petits plaisirs de l’été : une table joliment dressée pour un repas convivial, un plateau avec deux pains au chocolat bien dorés pour le petit-déjeuner, ainsi qu’une capture d’écran d’une interview récente dans le journal Le Figaro. Ces éléments révèlent l’importance des liens amicaux et familiaux pour elle, ainsi que son engagement professionnel toujours présent.

Une enquête en cours et un hommage unanime à Paris

Le drame s’est produit vers 16 heures sur la départementale 938, sur une portion de route à trois voies, lorsqu’une Mini conduite par le couple a été percutée frontalement par un poids lourd. Les secours dépêchés sur place n’ont pas pu sauver Nicolas Altmayer, âgé de 61 ans, ni Mathilde Favier, 57 ans. L’identification officielle a été confirmée par le parquet de Niort le lendemain.

Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances précises de cette collision mortelle. Cette procédure vise à comprendre les causes exactes de l’accident et à vérifier les éventuelles responsabilités. La rapidité de l’intervention des autorités souligne la gravité de l’incident.

À Paris, où les deux victimes avaient leurs attaches professionnelles, les hommages se sont multipliés. Delphine Arnault, directrice générale adjointe de LVMH et figure majeure de la maison Dior, a salué la mémoire de Mathilde Favier, qu’elle qualifie de « femme lumineuse au courage remarquable ». Mathilde Favier était également engagée dans des causes caritatives, notamment via son association Esthétique & Cancer, dédiée à l’accompagnement des malades atteints de cancer du sein.

Dans le milieu du cinéma, la disparition de Nicolas Altmayer a été douloureusement ressentie. Avec son frère Éric, il avait contribué au façonnement d’un cinéma français novateur et populaire. Parmi ses nombreuses productions, des franchises comme OSS 117 et Brice de Nice ont marqué le public, de même que des projets avec des artistes comme Grand Corps Malade ou Franck Gastambide. Sa carrière témoigne d’un savoir-faire solide, apprécié des professionnels du secteur.

Ces deux personnalités, discrètes dans leur vie privée mais fortement investies professionnellement, laissent derrière elles un héritage notable aussi bien dans la mode que dans le cinéma. Leur dernière saison estivale partagée, immortalisée sur les réseaux sociaux, reste le dernier rappel de leur présence avant ce dramatique accident.