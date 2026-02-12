Mort de James Van Der Beek : ses proches publient des clichés de ses derniers instants

James Van Der Beek , connu pour son rôle de Dawson Leery, est décédé mercredi 11 février à 48 ans des suites d’un cancer colorectal diagnostiqué en 2023. À la suite de l’annonce officielle faite par ses proches sur le compte Instagram de l’acteur, plusieurs proches ont publié des photographies montrant les derniers instants de l’acteur, tandis qu’une cagnotte en ligne a été lancée pour assurer le soutien matériel de sa famille.

James Van Der Beek, connu pour son rôle de Dawson Leery, est décédé mercredi 11 février à 48 ans des suites d’un cancer colorectal diagnostiqué en 2023. À la suite de l’annonce officielle faite par ses proches sur le compte Instagram de l’acteur, plusieurs proches ont publié des photographies montrant les derniers instants de l’acteur, tandis qu’une cagnotte en ligne a été lancée pour assurer le soutien matériel de sa famille.

Le communiqué publié par l’entourage de James Van Der Beek précise que l’acteur « a affronté ses derniers jours avec courage, foi et dignité ». La famille a demandé le respect de son intimité pendant cette période de deuil. James Van Der Beek laisse sa femme, Kimberly Brook, et leurs six enfants : Olivia (15 ans), Joshua (13 ans), Annabel (12 ans), Emilia (9 ans), Gwendolyn (7 ans) et Jeremiah (4 ans).

Depuis mercredi, plusieurs amis et proches de l’acteur ont partagé des images et messages sur les réseaux sociaux. La retraitée de la lutte Stacy Keibler a publié une photo montrant James assis dans un fauteuil roulant, face à un coucher de soleil, accompagnée d’une légende faisant état de gratitude d’avoir passé ses derniers jours auprès de lui. La créatrice Erin Fetherston a également diffusé une photographie prise au chevet de l’acteur, la décrivant comme une présence d’oncle aimant pour sa famille élargie. Sur le compte Instagram du comédien, le dernier cliché posté par James, le 26 janvier, le montre enlacer sa fille Annabel pour son douzième anniversaire. L’acteur, originaire du Texas, avait été vu pour la dernière fois au cinéma en 2024 dans le film Closer de Justin Wu.

Mort de James Van Der Beek : une cagnotte lancée pour aider ses enfants

Au lendemain du décès, une page de collecte de fonds a été mise en ligne sur la plateforme GoFundMe sous le titre « Soutien à la famille de James Van Der Beek ». La description de la campagne explique que, tout au long de sa maladie, la famille a fait face à « une pression financière importante » et a pris en charge les soins et les besoins de l’acteur.

Le texte de la cagnotte indique que Kimberly et les enfants sont confrontés à un avenir incertain et que les coûts des soins médicaux ainsi que la lutte prolongée contre le cancer ont érodé les ressources familiales. La somme recueillie servira à « couvrir les frais de subsistance essentiels, à payer les factures et à soutenir l’éducation des enfants », précise la page de collecte.

L’objectif de la campagne a été fixé à 1,3 million de dollars. À l’heure de la publication de cet article, 1 252 513 dollars avaient été versés sur la cagnotte.