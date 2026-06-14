Julia Vignali de retour à la comédie sur France Télé

Julia Vignali annonce son retour à la comédie : la présentatrice, actuellement aux commandes d’Affaire conclue, sera prochainement à l’affiche d’un téléfilm de la collection « Meurtre à… » produit par France 3, intitulé Un « Meurtre à » Montceau-les-Mines, où elle reprend son rôle de comédienne aux côtés de sa carrière de présentatrice.

Animatrice polyvalente bien connue du public pour avoir remplacé Sophie Davant sur Affaire conclue, Julia Vignali a construit une carrière télévisuelle riche, alternant magazines et rendez-vous populaires. Elle a présenté des émissions telles que Les Maternelles, Le Meilleur Pâtissier et Télématin, tout en apparaissant régulièrement à l’écran dans des formats d’information et de divertissement.

Lors de son passage dans l’émission Culture Médias sur Europe 1, le vendredi 12 juin, Julia Vignali a confirmé qu’elle reprendrait du service en tant que comédienne : « Il y aura bientôt Un ‘Meurtre à’ Montceau-les-Mines avec Julia Vignali. Je reprends du service en tant que comédienne, mes premières amours », a-t-elle déclaré, précisant par ailleurs avoir suggéré le lieu du tournage à la directrice de la collection.

Un retour aux sources et des projets partagés

Les débuts de Julia Vignali à l’écran ne se limitent pas à l’animation : elle a en effet entamé sa carrière dans la comédie au début des années 2000, apparaissant dans des séries comme Le Lycée, Le 17 et La Vie devant nous. Sa filmographie comporte également des participations au cinéma, notamment dans Belle Ordure de Grégory Morin, ainsi que des apparitions dans Brillantissime de Michèle Laroque, Le Doudou de Julien Hervé et la série Seconde Chance.

Le téléfilm de France 3 représente pour elle un choix symbolique : mener « l’enquête dans la région de mon cœur », a-t-elle expliqué, évoquant un attachement personnel au lieu évoqué pour l’intrigue. Le retour à la fiction intervient après plusieurs années consacrées principalement à l’animation et aux rendez-vous télévisés, une double activité que la journaliste-animatrice dit vouloir poursuivre.

Sur la question d’une éventuelle collaboration artistique avec son compagnon Kad Merad, Julia Vignali a été prudente. Interrogée par Télé7jours, elle a rappelé son respect pour les comédiens et la durée nécessaire pour construire une carrière d’actrice : « J’ai un énorme respect pour les comédiens, et une carrière, c’est très long à construire. Je les admire trop pour prétendre pouvoir partager d’emblée l’affiche avec eux. Il faut du temps et accumuler de l’expérience. »

L’été précédent, Kad Merad a retrouvé le grand écran avec Papamobile, film dans lequel Julia Vignali apparaît en outre en guest. Concernant le téléfilm Un « Meurtre à » Montceau-les-Mines, la présentatrice a exprimé sa joie de retrouver la comédie et a expliqué que cette « double carrière » la rend heureuse, sans toutefois communiquer de date de diffusion.

La date de diffusion de cet épisode de la collection de France 3 n’a pas été confirmée.