Mort de James Van Der Beek : sa femme raconte ses derniers instants

James Van Der Beek, l’acteur américain rendu célèbre par le rôle de Dawson Leery dans la série Dawson, est mort à 48 ans le 11 février 2026, après un long combat contre un cancer colorectal, a annoncé sa femme sur Instagram. L’information, confirmée par Kimberly Van Der Beek, a déclenché une vague d’hommages internationaux et relance l’attention sur la prévention et le dépistage de cette maladie.

Dans un message publié sur son compte Instagram, Kimberly a précisé que son mari est « mort paisiblement ce matin », et a décrit ses derniers jours comme marqués par « courage, foi et grâce ». Elle a demandé le respect de l’intimité familiale et indiqué que des éléments relatifs aux dernières volontés et à l’héritage affectif de l’acteur seraient partagés ultérieurement.

La disparition de l’acteur a généré de nombreux hommages de collègues et de fans. Au cours des derniers mois, James Van Der Beek s’était engagé publiquement pour la sensibilisation au dépistage précoce du cancer colorectal, rappelant notamment l’importance d’examens médicaux adaptés après 45 ans, et avait organisé des ventes d’objets personnels en lien avec ses soins.

Un combat connu du public : diagnostic, traitements et engagement

James Van Der Beek avait révélé en novembre 2024 être atteint d’un cancer colorectal, diagnostiqué à la suite d’une colonoscopie de routine effectuée début 2023. Dans les mois qui ont suivi l’annonce, il avait alterné périodes de traitement et temps consacrés à sa famille, tout en communiquant avec ses abonnés sur l’évolution de sa santé.

Sa compagne, Kimberly Van Der Beek, a indiqué que l’acteur a fait preuve d’un comportement qu’elle a qualifié de « courageux » jusqu’à la fin. Elle a décrit l’accompagnement familial pendant les derniers instants et a demandé que soit respectée la tranquillité de la famille alors qu’ils traversent cette épreuve.

Pour aider à couvrir une partie des frais liés à ses traitements, James Van Der Beek avait mis en vente des souvenirs de tournage et des effets personnels, démarche signalée par ses proches et relayée sur ses réseaux. Il avait aussi utilisé sa visibilité pour encourager le dépistage et l’information sur le cancer colorectal auprès de personnes d’âge moyen.

Sur le plan artistique, James Van Der Beek reste associé à la série Dawson (1998-2003). Il avait par ailleurs joué dans des films et séries tels que Varsity Blues, The Rules of Attraction, Scary Movie et Don’t Trust the B in Apartment 23, contributions régulièrement évoquées par les professionnels du cinéma et les médias depuis l’annonce de son décès.