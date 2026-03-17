Mort de Bruno Salomone : l’hommage de France Télévisions critiqué

Bruno Salomone est décédé le dimanche 15 mars à Joinville‑le‑Pont à l’âge de 55 ans, a annoncé son agent Laurent Grégoire à l’AFP, précisant qu’il s’était éteint « après s’être battu contre une longue maladie ». Depuis l’annonce, artistes et téléspectateurs multiplient les réactions tandis que les chaînes réorganisent leurs programmes pour rendre hommage à l’acteur, suscitant aussi des critiques envers France Télévisions.

La date et le lieu des obsèques de Bruno Salomone n’ont pas été communiqués au moment du communiqué. Le message transmis par son agent déborde d’émotion : « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone », peut‑on lire dans le communiqué cité par l’AFP. Les détails médicaux et administratifs autour de ses derniers jours n’ont pas été étendus publiquement au‑delà de cette information.

De nombreuses personnalités du monde du spectacle ont rendu hommage à l’acteur. Jean Dujardin, son compagnon de route dans le film Brice de Nice et ancien camarade du groupe Nous C Nous, a publié sur Instagram une photo du visage souriant de Bruno Salomone accompagnée du simple mot : « Mon frère« . Hélène de Fougerolles, Florence Foresti, Bruno Guillon et Guillaume de Tonquédec figurent parmi ceux qui ont partagé des souvenirs liés notamment au personnage de Denis Bouley, interprété par Salomone dans la série Fais pas ci, fais pas ça.

Mort de Bruno Salomone : les chaînes bousculent leurs programmes

Plusieurs diffuseurs ont adapté leurs grilles pour saluer la mémoire de l’acteur. M6 a programmé pour le 17 mars, à partir de 21 heures 10, la rediffusion du film Brice de Nice, suivi de Brice de Nice 3, offrant au public l’occasion de revoir Salomone dans le rôle d’Igor d’Hossegor.

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En Belgique, la RTBF a annoncé la diffusion du téléfilm Dans l’ombre des dunes le vendredi 20 mars. Ces programmations viennent s’ajouter aux hommages rendus par des proches et collègues dans la presse et sur les réseaux sociaux.

France Télévisions a consacré une page entière à l’acteur disparu sur la plateforme France TV. Cette initiative n’a toutefois pas satisfait tous les internautes : de nombreuses réactions sur les réseaux pointent un hommage jugé insuffisant pour un acteur associé durant une décennie au succès de la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Certains commentaires publiés en ligne expriment des critiques sévères, avec des formules telles que « Il vous a permis pendant 10 ans de faire de l’audience … » ou « Honte à vous ! » et « France Télévisions me dégoûte« .

Invité de l’émission C à vous sur France 5 le 16 mars, Thierry Bizot, ami de Bruno Salomone, a évoqué ses derniers instants et la difficulté de sa fin de vie : « Il souffrait. Il a eu une fin de vie très difficile, mais il n’était pas juste courageux à prendre sur lui pour ne pas montrer qu’il en bavait. Il était léger, drôle, profitant de la vie. Il a été incroyable« , a‑t‑il déclaré à Anne‑Élisabeth Lemoine.