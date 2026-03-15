Mort de Bruno Salomone : le cadeau d’adieu de Patrick Sébastien et Jean Dujardin

Bruno Salomone , l’humoriste et ancien membre du groupe comique « Nous C Nous », est décédé à l’âge de 55 ans. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Patrick Sébastien rend un hommage marqué par l’émotion et révèle que l’une des dernières volontés de l’acteur a été exaucée : la relecture de ses archives télévisées avec sa troupe historique.

Face caméra, l’animateur — ancien visage du service public — s’exprime la voix chargée d’émotion et le sourire aux lèvres pour évoquer son ami. Il confie avoir anticipé l’issue tragique, expliquant que l’état de santé de Bruno Salomone s’était nettement dégradé ces dernières semaines. Patrick Sébastien souligne également la présence constante des proches de l’humoriste dans ses derniers moments.

Les hommages se multiplient depuis l’annonce du décès, mais la vidéo de Patrick Sébastien se distingue par le choix d’illustrer ses paroles par des images d’archives. L’animateur a intégré au montage une séquence de la troupe « Nous C Nous », afin de répondre au vœu exprimé par Bruno Salomone de revoir ses performances scéniques.

Les dernières volontés et le rôle de la troupe « Nous C Nous »

Selon Patrick Sébastien, l’une des dernières demandes de Bruno Salomone était simple et symbolique : revoir l’intégralité des séquences télévisées qu’il avait tournées avec ses compagnons de la troupe. Ce souhait a été accueilli et mis en œuvre par les proches et les membres du groupe, qui se sont réunis pour projeter ces images auprès de l’artiste.

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Parmi les soutiens évoqués dans la vidéo, Jean Dujardin est mentionné comme une figure historique de la troupe et un pilier pour Bruno Salomone. Patrick Sébastien salue la fidélité et la solidarité des membres de « Nous C Nous », présents jusqu’aux derniers instants de l’acteur.

La vidéo postée par Patrick Sébastien mêle propos personnels et images d’archives : pour illustrer la joie et la camaraderie partagées au sein du groupe, il diffuse un extrait d’une performance filmée lors d’une de ses anciennes émissions. Les images montrent Salomone entouré de ses acolytes, dans des costumes volontairement kitsch et un registre d’autodérision propre à l’époque.

Sur ces extraits, la scène reprend vie : l’humour direct, les répliques rythmées et la complicité palpable entre les artistes suscitent les rires et les applaudissements d’un public conquis. En choisissant ces archives, Patrick Sébastien met en lumière l’élément central de la carrière de Bruno Salomone : son goût pour la scène et la connivence avec ses partenaires.