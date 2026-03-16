Mort de Bruno Salomone : il a épousé Audrey peu de temps avant son décès

Bruno Salomone , comédien connu pour ses rôles dans Caméra Café, Brice de Nice et Fais pas ci, fais pas ça, est décédé le dimanche 15 mars à l’âge de 55 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé son agent dans un communiqué transmis à l’AFP. Peu avant son décès, l’acteur s’était marié avec sa compagne, Audrey, information confirmée par plusieurs proches et retransmise par la presse.

Dans le communiqué rendu public par son entourage, l’agent de Bruno Salomone, Laurent Grégoire, a écrit : « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone ». Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur la nature précise de la « longue maladie » évoquée dans l’annonce officielle.

Des témoignages de confrères donnent cependant des précisions sur l’état de santé du comédien. Interrogée par Paris Match, l’actrice Hélène de Fougerolles a indiqué qu’elle savait que Salomone avait été atteint d’un cancer, précisant que le comédien lui en avait parlé « il y a deux, trois ans ». Elle a ajouté que, selon des informations reçues en septembre dernier, son cancer avait récidivé. De son côté, la comédienne Isabelle Gélinas, qui jouait avec lui dans Fais pas ci, fais pas ça, a déclaré qu’on savait qu’« il n’y avait plus aucune chance, il était condamné ».

Audrey, la compagne devenue épouse

Les informations disponibles indiquent que Bruno Salomone n’avait pas d’enfant et qu’il laisse son épouse, prénommée Audrey, qu’il a épousée peu de temps avant son décès. Le producteur et écrivain Thierry Bizot, co-créateur de la série concernée, a raconté avoir appris le mariage par hasard en remarquant l’alliance au doigt de l’acteur : « Quand je l’ai vu, il avait sa bague au doigt. Il était tout content, tout fier », a-t-il confié à la presse.

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Audrey, très discrète, ne s’était pas affichée publiquement aux côtés de l’acteur sur les comptes de ce dernier. Sur son propre compte Instagram, toutefois, elle utilisait une photo aux côtés de Bruno comme photo de profil, et sa biographie professionnelle indique qu’elle est directrice générale de SEA LIFE, l’aquarium situé dans le centre commercial de Val d’Europe, en région parisienne. Cette mention permet d’identifier son rôle professionnel public sans autres précisions sur leur vie privée.