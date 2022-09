Moov Africa devient le 1er réseau à proposer la E-SIM au Bénin

Moov Africa est toujours dans l’innovation au Bénin. La dernière en date est la mise en service de l’eSIM, aussi appelée SIM embarquée, une carte SIM directement intégrée à un appareil lors de sa fabrication.

C’est une grande révolution dans le domaine de la téléphonie et de l’Internet mobile au Bénin. L’opérateur mobile Moov Africa devient le premier sur le marché Béninois à proposer le service eSIM à ses clients.

Qu’est-ce que l’eSIM?

Après la carte SIM, la mini-SIM, la micro-SIM et la nano-SIM, place à la eSIM ! Aussi appelée SIM embarquée, l’eSIM (le e de eSIM étant pour embedded) désigne une carte SIM virtuelle directement intégrée à un équipement (mobiles, tablettes ou objets connectés). Il n’est plus nécessaire d’y insérer une carte SIM physique pour accéder au réseau mobile et utiliser les services de votre forfait.

Avec cette technologie désormais disponible chez Moov Africa-Bénin, chaque propriétaire de smartphone ou d’objets connectés a la possibilité d’accéder instantanément aux services de connectivité, sans avoir à attendre une nouvelle carte SIM. Avec l’eSIM, vous disposez des mêmes services qu’une carte SIM physique (appels, SMS, internet…). En revanche, l’eSIM ne permet pas de stocker les contacts.