Moov Africa Bénin à l’initiative du concours Startup Challenge

Dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat moderne et innovant dans le domaine des nouvelles technologies, Moov Africa Bénin a initié un challenge au profit des startup afin de récompenser les trois meilleures entreprises.

Moov Africa Bénin continue sa mission de promotion de jeunes talents béninois. Après le challenge « Moov Money-GMB », le réseau GSM vient de lancer Moov Africa Startup Challenge 2022. Il s’agit d’une compétition qui consiste à faire concourir des startups innovantes dans les domaines de la Santé, de la Finance, de l’Agriculture, des villes intelligentes, de l’internet des objets et du gaming.

L’objectif visé par Moov Africa Bénin est de promouvoir l’entrepreneuriat moderne et innovant dans le secteur des nouvelles technologies, d’identifier les startups innovantes et de récompenser des startups championnes à l’issu du challenge. Au terme de cette compétition qui est sans aucun doute un grand événement technologique béninois et un excellent moyen de présenter les entreprises qui s’y présenteront, les trois meilleures startups seront récompensées.

A noter que ce challenge réunira les esprits, les talents et les produits technologiques les plus brillants du Bénin et leurs innovations seront hautement célébrées. Cette initiative de Moov Africa Bénin qui permettra à tous de croire au pouvoir de la technologie pour transformer les entreprises et la société, se déroulera en quatre phases.

Détails des différentes phases du concours

Moov Africa Startup Challenge se déroulera en 4 phases dont le recrutement (2 semaines), l’inscription jusqu’au 17 Aout 2022, la présélection (1 semaine), l’accélération (2 semaines) et la compétition finale (1 semaine).

La phase de recrutement s’étalera sur deux semaines. Les candidatures devront répondre à des critères d’éligibilité notamment la maturité du projet, le profil des fondateurs, les réalisations. La candidature des startups intéressées se fera par email à l’adresse suivante : startupchallenge2022@moov-africa.bj :

Le dossier de candidature comprendra toutes les informations qui permettront d’évaluer la startup et son niveau de maturité et de qualifier son projet ainsi que les justificatifs permettant de s’assurer de la véracité des informations avancées telles que le CV des promoteurs, les copies de leurs pièces d’identité (CNI, CIP ou Passeport) ; Copie du Registre de Commerce et de l’Avis d’Immatriculation (ou références légales de la startup) , le résumé de présentation de la startup (Executive summary) comportant la présentation de la startup contenant la présentation de l’équipe, le problème ou opportunité de marché qui a motivé le projet, la proposition de valeur de l’entreprise, l’analyse concurrentielle, l’avantage concurrentiel, le business model et le go to market.

Trois startup seront primées

La compétition finale locale aura lieu dans les 10 jours après la fin de la phase d’accélération et la date de la compétition finale sera communiquée aux présélectionnés lors de la phase d’accélération. A l’issue du programme d’accélération, les candidats en lice passeront en final pour la sélection des trois startups qui seront primées. Le jury sera composé de représentants de Moov Africa Bénin ainsi que d’experts nationaux proposés par l’incubateur UAC Startup Valley.

Les gagnants seront récompensés par des lots financiers à la charge de Moov Africa Bénin et pourront participer à une finale groupe au Maroc. La première startup recevra 3 millions de francs CFA, la deuxième 2 millions de francs et la troisième 1 million de francs CFA. A noter que la participation à la finale dépendra de l’évolution de la situation pandémique dans le monde. Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur téléchargeable sur Moov Africa Startup Challenge.