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Moody’s relève la note de la BIDC de B2 à B1

Moody’s Ratings a relevé de B2 à B1 la note d’émetteur à long terme de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), avec une perspective stable, dans une décision publiée à Londres le 14 août et annoncée par la banque le 18 août.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Moody’s relève la note de la BIDC de B2 à B1
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La BIDC met en avant, parmi les facteurs retenus pour cette révision, la solidité de sa solvabilité, sa capitalisation, la résilience de la qualité de ses actifs, la diversification de ses financements et le soutien de ses actionnaires.

La banque rattache aussi cette amélioration à sa stratégie GRO 2026-2030, approuvée en avril par son Conseil des gouverneurs, avec un accent sur les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, la transformation numérique, la résilience climatique et le secteur privé.

La révision ne place pas encore l’institution dans la catégorie investment grade. La BIDC la présente toutefois comme un signal susceptible d’améliorer ses conditions futures de mobilisation de ressources, sans annoncer de montant additionnel immédiat lié à la seule note.

La progression de la banque s’inscrit aussi dans un renforcement de son actionnariat institutionnel. En juin 2026, la BAD a souscrit 30 millions de dollars au capital de la BIDC et lui a accordé une ligne de crédit à long terme de 70 millions de dollars, selon la banque.

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