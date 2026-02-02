Benin Web TV
Monsef Bakrar buteur pour Dinamo Zagreb contre Vukovar

Pour la 20e journée du championnat croate SuperSport HNL, le Dinamo Zagreb recevait Vukovar le 2 février 2026. La rencontre a été dominée par les locaux, qui ont su concrétiser leurs temps forts pour prendre l’avantage dès les premières minutes de jeu.

Football
La première réalisation est venue de Beljo, qui a ouvert le score pour le Dinamo. Plus tard dans la partie, Monsef Bakrar est venu aggraver la situation pour les visiteurs : à la 68e minute, l’ailier algérien a trouvé le cadre après une phase initiée par un corner de Niko Galesic et conclue grâce à une passe décisive de Miha Zajc, portant le tableau d’affichage à 2-0 en faveur de l’équipe de Zagreb.

Ce but confirme la bonne forme de Bakrar cette saison, puisqu’il porte désormais son total à cinq réalisations en championnat. Sa performance s’inscrit dans la série d’efforts offensifs du Dinamo, qui a su mettre la pression et créer des opportunités jusqu’à la fin du match.

À l’approche du terme de la rencontre, Beljo a de nouveau trompé le gardien adverse pour signer un doublé à la 84e minute, offrant ainsi une marge confortable à la formation dirigée par Mario Kovačević. Le score final s’établit sur un 3-1 en faveur du Dinamo Zagreb.

