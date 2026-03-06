Monroe représentera la France à l’Eurovision 2026 avec « Regarde »

Monroe , 17 ans, a été officiellement choisie pour représenter la France à l’Eurovision 2026 à Vienne le 16 mai prochain avec le titre « Regarde » . L’annonce, relayée par les comptes officiels du concours, met en avant une candidature axée sur la jeunesse et une approche lyrique assumée, un choix notable pour la délégation française en vue de séduire le public européen.

Monroe, 17 ans, a été officiellement choisie pour représenter la France à l’Eurovision 2026 à Vienne le 16 mai prochain avec le titre « Regarde ». L’annonce, relayée par les comptes officiels du concours, met en avant une candidature axée sur la jeunesse et une approche lyrique assumée, un choix notable pour la délégation française en vue de séduire le public européen.

La chanteuse s’est fait connaître du grand public via l’émission Prodiges diffusée sur France 2, un format consacré aux jeunes talents de la musique classique. Formée au chant lyrique, Monroe s’est distinguée par une maîtrise vocale et un jeu de scène qui, selon les retours diffusés, témoignent d’une formation solide malgré son jeune âge.

L’annonce officielle comportait la formule : « Elle s’appelle Monroe, elle a 17 ans et elle représentera la France à l’Eurovision 2026 à Vienne, le 16 mai prochain ». Le parti pris artistique de la France avec « Regarde » vise à marier une performance vocale forte à une mise en scène adaptée à l’univers spectaculaire du concours, même si peu de détails ont pour l’heure été communiqués sur l’univers visuel ou la scénographie du numéro.

Eurovision 2026 : une proposition lyrique et le récit de la sélection

Le choix de Monroe s’inscrit dans une tradition française qui a parfois privilégié des titres très émotionnels et interprétés avec intensité. Des précédents récents cités par les commentateurs incluent des artistes comme Louane (« Maman »), Slimane (« Je t’aime ») ou Barbara Pravi (« Voilà »), qui ont construit leur performance autour d’une forte charge émotionnelle. Avec Monroe, la délégation mise sur une voix d’allure plus classique, modernisée pour le format télévisuel et scénique de l’Eurovision.

Peu d’éléments sont encore publics concernant la mise en scène, les arrangements définitifs ou l’équipe artistique qui accompagnera la chanteuse à Vienne. Le titre « Regarde » est présenté comme prometteur d’une interprétation intense portée par la puissance vocale de Monroe, mais les détails techniques et visuels restent à préciser par les responsables de la délégation.

Les coulisses de la sélection française ont par ailleurs été agitées par des révélations médiatiques : selon le magazine Voici, le chanteur Claudio Capéo aurait initialement été pressenti pour représenter la France. Révélé en 2016 dans l’émission « The Voice », Claudio Capéo aurait travaillé sur trois titres différents pour l’événement, dont un morceau qui, d’après une source proche du projet, « foutait les poils à toute la production ».

