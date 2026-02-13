Monique Lang précise comment elle a rencontré Jack Lang à 17 ans

Jack Lang , ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, se retrouve au centre d’un nouveau scandale lié aux dossiers Jeffrey Epstein après la diffusion fin janvier 2026 d’une vaste base de documents judiciaires américains. Citant près de 700 occurrences associant son nom, les fichiers du Department of Justice (DOJ) incluent des échanges, photos et autres pièces qui mettent en lumière des relations entre le pédocriminel américain décédé en 2019 et plusieurs personnalités, dont le politicien français et sa fille Caroline.

Jack Lang, ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, se retrouve au centre d’un nouveau scandale lié aux dossiers Jeffrey Epstein après la diffusion fin janvier 2026 d’une vaste base de documents judiciaires américains. Citant près de 700 occurrences associant son nom, les fichiers du Department of Justice (DOJ) incluent des échanges, photos et autres pièces qui mettent en lumière des relations entre le pédocriminel américain décédé en 2019 et plusieurs personnalités, dont le politicien français et sa fille Caroline.

Marié depuis plus de soixante ans, Jack Lang et son épouse Monique se connaissent depuis la fin de leur adolescence, lorsqu’ils avaient environ 17 ou 18 ans. Dans un portrait consacré en 2015 par Paris-Match, la vie familiale et les anecdotes domestiques avaient été mises en avant : Monique raconte notamment que Jack l’avait conquise avec des glaces au caramel, et se souvient de leur première rencontre en disant qu’à 17 ans elle était « d’une naïveté ». Ces éléments ont été repris dans les médias au fil de la récente tempête médiatique.

La carrière publique de Jack Lang est marquée par des initiatives culturelles largement médiatisées, comme la création de la Fête de la musique, et par une forte visibilité politique à gauche dès les années 1980. Il a, au cours de sa trajectoire, pris des positions controversées : en 1977, il a signé une tribune dans Le Monde portant sur la dépénalisation des rapports sexuels avec des mineurs, et son nom a été régulièrement associé à des rumeurs et affaires à connotation pédocriminelle, sans condamnation judiciaire. Il a par ailleurs soutenu des personnalités du cinéma comme Roman Polanski et Gérard Depardieu lors de scandales sexuels.

Jack Lang : homme de gauche très controversé

La publication des dossiers Epstein par le DOJ a mis en lumière une base de quelque trois millions de documents, selon les éléments diffusés : courriels, textos, photos et autres pièces judiciaires. Au centre de ces révélations, Jeffrey Epstein est décrit comme le chef d’un réseau d’exploitation sexuelle international, un trafic qui a impliqué des ressorts financiers et des personnalités de divers pays.

Dans ce contexte, le nom de Jack Lang apparaît à de nombreuses reprises. Le politicien a reconnu connaître Jeffrey Epstein dans un communiqué relayé par l’AFP, tout en réfutant d’autres accusations potentielles liées à ces dossiers. Sa fille Caroline Lang, figure reconnue du cinéma français, est aussi citée dans ces fichiers et a reconnu connaître Epstein.

Suite aux révélations, Caroline Lang a démissionné de deux fonctions : l’une au SPI (Syndicat des Producteurs Indépendants), l’autre au sein de Le Refuge, association d’aide aux personnes LGBTQIA+. De son côté, Jack Lang a mis plus de temps à « proposer » sa démission de la présidence de l’Institut du Monde Arabe (IMA), selon les informations publiées.

Des enquêtes journalistiques, notamment de Mediapart, ont cité des pièces potentiellement à charge parmi les documents diffusés, évoquant notamment l’existence d’un testament et d’autres éléments contenus dans les dossiers Epstein. Ces publications ont relancé l’attention médiatique sur les implications et les liens entre Epstein et plusieurs personnalités internationales.