Monica Bellucci : sa fille Deva évite une chute à la Fashion Week

Paris, 6 juillet 2026 — La Fashion Week Haute Couture se poursuivait ce lundi au cœur de la capitale et la maison Dior a investi le musée Rodin pour présenter sa collection automne-hiver 2026-2027. Lors du défilé, la mannequin et actrice Deva Cassel a frôlé la chute en descendant les marches, mais a réussi à se reprendre et à poursuivre sa route sous les regards des invités.

En quittant la terrasse pour rejoindre l’allée du défilé, le talon de la chaussure de Deva Cassel s’est retrouvé coincé dans une plateforme posée sur les graviers. La jeune femme, qui a failli perdre l’équilibre, a cependant retrouvé son maintien sans incident apparent, conservant son sourire et continuant sa marche vers l’entrée du défilé.

La scène, brève, a été rapidement relayée sur les réseaux sociaux et par la presse people, où l’incident a été décrit comme une mésaventure rapidement dépassée par l’élégance affichée de la jeune femme.

Défilé, tenue et répercussions médiatiques

Pour l’occasion, Deva Cassel portait une tenue qualifiée de glamour : une chemise blanche ouverte jusqu’au nombril associée à une jupe noire en satin à fente haute. Elle avait complété sa silhouette par des sandales à talons ouvertes et tenait un éventail. Ce look a été largement commenté dans les publications consacrées à la Fashion Week.

L’événement Dior au musée Rodin a attiré de nombreuses personnalités du monde de la mode et du cinéma, selon les éléments publiés lors de la présentation. La présence de Deva Cassel, fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, a été particulièrement remarquée par les photographes et les comptes de presse spécialisés.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont réagi aux images et vidéos de l’instant : « Une très belle fille comme sa mère », pouvait-on lire sous une publication relayant la séquence, tandis qu’un autre commentaire saluait simplement « Belíssima ». Ces réactions montrent que l’incident n’a pas dominé les échanges, qui ont surtout salué l’allure de la jeune femme.

Deva Cassel est connue pour sa double activité de mannequin et d’actrice. Après ses débuts au cinéma en 2023 dans Le Bel Été de Laura Luchetti, elle a également participé à la série télévisée Le Guépard de Tom Shankland, d’après les informations disponibles.

Par ailleurs, elle figure au casting du film Le Fantôme de l’Opéra d’Alexandre Castagnetti, dans lequel elle devrait incarner le personnage d’Anastasia, selon les annonces relatives à ce projet.